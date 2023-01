PHOTOS - Ces pompes à essence bloquées sur le prix du carburant de 1986

Ces trois pompes alignées semblent tout droit sorties d'un album de Tintin. La patine du temps n'a pas encore fait son office et lorsque l'on traverse le village de Bergouey-Viellenave, on constate que les autos s'arrêtent à coup sûr devant ces vestiges dont les cadrans affichent encore les prix tels qu'ils étaient pratiqués à l'époque.

ⓘ Publicité

Le commerce rural

Bergouey-Viellenave se trouve sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, les pèlerins empruntent la route D256 et font étape ici. Un ravitaillement vital d'autant que la famille Larrodé tenait au même endroit un garage, une supérette, une auberge...

Pascal Larrodé, le fils, est désormais propriétaire des lieux. Il rassemble avec plaisir quelques souvenirs et nous les fait partager comme la cabine de téléphone en bois grâce à laquelle les visiteurs contactaient leurs proches. Les habitants y passaient parfois des appels personnels, grâce aux bons soins des fameuses opératrices de télécommunications. "Elle était à Salies de garde, on lui demandait un numéro à deux chiffres dans tel village", un souvenir que les moins de deux ou trois fois vingt ans ne peuvent pas comprendre !

Pour désigner ce commerce, on parlerait de multiservice, un quasi-service public tenu par Denise Larrodé, la mère de Pascal. Sept jours sur sept, elle accueillait les habitants, les agriculteurs, les pèlerins, les promeneurs ou des naufragés de la route. Son fils évoque d'ailleurs avec plaisir l'animation de cette place du village, point central de ce coin de campagne vallonné et verdoyant du pays Charnégou.

La station-essence

Denise tient le commerce jusqu'en 1983. À sa mort, le commerce périclite et les pompes sont abandonnées en 1986. Aujourd'hui, les pompes indiquent encore les prix des carburants : à l'époque l'essence dite ordinaire est déjà la norme, l'autre carburant utilisable pour les automobiles, c'est le super ordinaire, ici le carburant "Esso Extra Super Carburant" (pompe avec une inscription bleue).

Détails des pris à la pompe en 1986 © Radio France - Alexandre Mottot

Sur les photos, on peut voir que l'essence ordinaire est à 4,95 francs le litre. Le super ordinaire, lui, se vend à 5,22 francs le litre. Dans les deux cas, l'équivalent actuel par litre ne dépasse pas un euro. La troisième pompe est utilisée pour le fuel, à l'époque le carburant utilisé par les tracteurs. Le prix ne dépasse pas les deux francs, 1,98 francs exactement... soit 0,57 euro aujourd'hui (source Insee ) Aujourd'hui, on n'utilise plus ce type de produit, les agriculteurs roulent au fuel GNR dont le prix au litre avoisine 1,50 euro TTC, soit 10 francs de l'époque et sans doute moins...

Selon l'Insee, compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat de 1,50 euro en 2023 est donc le même que celui de 5,22 francs en 1986. Des écarts sont de 1 à 5 pour le fuel et pour les essences ordinaires, le prix est plus de trois fois plus élevé aujourd'hui.

Après la fermeture des pompes en 1986, Pascal le propriétaire des lieux a continué à utiliser les cuves pour ses engins agricoles, avant de les abandonner en 2011 à l'arrivée du GNR. Les pompes ne sont plus aux normes et les prix restent affichés depuis.

Affichage du prix de l'essence "Esso Extra Super Carburant" ou super ordinaire © Radio France - Alexandre Mottot

Affichage du prix du litre d'essence ordinaire © Radio France - Alexandre Mottot

Prix du Fuel Domestique © Radio France - Alexandre Mottot

De l'utilité vitale pour les automobilistes ruraux, les pompes restent aujourd'hui des témoignages précieux et des reliques du temps où l'automobile pour tous était la norme, le tout-voiture rimant avec indépendance. En 1986, cela fait 13 ans que la crise pétrolière a produit ses premières secousses, mais l'économie française bataille déjà durement contre l'inflation. Plus proche de nous, les pompes restent aussi un indice de ce qu'était la vie en pays Charnégou à cette époque, indice devant lequel ralentissent encore les automobiles aujourd'hui.