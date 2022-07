PHOTOS - Cet été, les gendarmes d'Indre-et-Loire circulent à cheval

Trois chevaux et leurs cavaliers patrouillent dans les rues d'Indre-et-Loire depuis début juillet. En plus d'apporter "un nouveau visage" plus accessible à la gendarmerie, ils permettent des interventions dans des zones escarpées ou isolées.

Groanimo et Grimbo, deux des trois chevaux qui patrouillent avec les gendarmes d'Indre-et-Loire.

Depuis début juillet, vous pouvez croiser des gendarmes à cheval dans les rues d'Amboise, de Chenonceaux ou encore de Villandry ! C'est une première en Indre-et-Loire. Pour le moment, trois cavaliers et trois chevaux sont formés.

Les bords de Loire de l'île d'Or à Amboise sont plus faciles d'accès aux gendarmes avec les chevaux. © Radio France - Solène Gardré

Des chevaux élevés au lycée agricole d'Amboise

Grimbo et Groanimo, ce sont deux des trois chevaux de huit ans que vous pourrez voir cet été en Indre-et-Loire. Tous habitent et ont été élevés au lycée agricole d'Amboise. "Ils nous permettent de recréer un contact avec le public", explique la cavalière et brigadier-chef Jade Pucel. "Les enfants sourient, ils sont assez impressionnés. Les adultes nous disent souvent que c'est une bonne idée, qu'il faut continuer."

Les chevaux apportent un nouveau visage à la gendarmerie, les gens viennent vers nous par curiosité." - le lieutenant-colonel Martial Savarit

Les chevaux ne permettent pas seulement de rendre les gendarmes plus accessibles, mais aussi de faire des interventions dans des zones difficiles d'accès en voiture ou à vélo. "On peut passer partout avec eux, même dans des endroits assez escarpés ou éloignés", explique Jade Pucel. "Pour les recherches de personnes ça nous permet de couvrir une distance plus importante."

Les cavaliers, eux, sont formés au centre d'instruction de la Garde Républicaine à Saint-Germain-en-Laye. © Radio France - Solène Gardré

Dans un contexte de sécheresse, les chevaux sont aussi idéals pour sensibiliser aux risques d'incendie. "On pourra faire des patrouilles dans les massifs forestiers pour prévenir les populations", explique le lieutenant-colonel Martial Savarit.

Cet été 2022, les chevaux seront présents seulement jusqu'à fin août. Pour l'année prochaine, le lieutenant-colonel espère étendre cette période en trouvant plus de gendarmes formés à l'équitation.