Vesoul, France

Vesoul, ses 15.400 habitants, son quartier historique, son patrimoine naturel riche de collines et de plans d'eaux, son Festival international des cinémas d'Asie depuis un quart de siècle... Tout cela mérite d'être connu. A l'occasion d'une matinale spéciale en direct de la préfecture de la Haute-Saône, vendredi 23 mars, France Bleu Besançon vous fait découvrir en prime cinq lieux insolites et leur histoire : l'ancienne synagogue, l'ex-manufacture de tabac, l'hôtel art déco et ses lits en béton, le lit préparé sur mesure pour le général De Gaulle en 1962 et le cimetière de trains de la banlieue Parisienne réformés.

L'ancienne synagogue

En voiture ou à pied on la remarque à peine, cette ancienne synagogue se situe rue du Moulin-des-Prés à Vesoul (près de l'hôtel de ville). Elle a été construite en 1875, Vesoul est à l'époque siège du consistoire de l'Est de la France. Elle est désaffectée en 1945, puis devient propriété des années plus tard des Restos du Coeur qui ont déménagé en 2011. Depuis, le bâtiment cherche une nouvelle utilisation. Elle a fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historique en 1984.

Ancienne synagogue de Vesoul © Radio France - Jean-Francois Fernandez

La manufacture de tabac

Tout le monde connait la maison des associations rue Jean-Jaurès. C'est un des complexes sportifs de la ville, moins nombreux sont ceux qui savent que ce bâtiment était autrefois une manufacture de tabac. La régie des tabacs commence la construction en 1897. Ce bâtiment servait à stocker et à conditionner les feuilles de tabac qui étaient ensuite expédiées par le train. L'activité s'arrête au début des années 1960, la ville de Vesoul devient propriétaire en 1984 et la transforme en complexe sportif et salles de réunions pour les associations. La manufacture de tabac de Vesoul fait l'objet d'un inventaire du patrimoine en 2008. En 2007, un incendie ravage l'aile ouest qui est rasée et remplacée par un parking.

Ancienne manufacture de tabac de Vesoul © Radio France - Jean-Francois Fernandez

L'ancien hôtel Mercedes

Aujourd'hui, le rez-de-chaussée est occupé par le supermarché Monoprix et les étages transformés en logements. Il se situe rue Paul Morel près de l'hôtel de ville. Mais dans les années 1930, ce bâtiment était un hôtel, l'Hôtel Mercedes. Dans de nombreuses stations thermales, on retrouvait à l'époque ce prénom "Mercedes" pour nommer des hôtels. C'est un des vestiges de la période Art Déco à Vesoul. Il y a aussi quelques bâtiments Art nouveau comme la caisse d'Epargne place Rénet.

Mais l'originalité de cet hôtel Mercedes, c'était sa literie. Dans les années 1930 où le béton qu'affectionnait Le Corbusier permettait de l'audace et de la création, les lits étaient réalisés en béton ! Les sommiers seulement et les têtes de lit, les matelas, eux, offraient le confort d'un hôtel de prestige. De ces lits, il ne reste aujourd'hui aucune trace, ils ont été détruits lorsque l'ancien hôtel Mercedes a été transformé en logements, quelques années après sa fermeture.

Ancien hôtel Mercedes de Vesoul (Art Déco) © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Le lit du Général de Gaulle

Du 14 au 17 juin 1962, le Général de Gaulle fait un déplacement en province. Il visite la Haute-Saône, le Jura, le Doubs et le Territoire de Belfort. Comme pour chacun de ses déplacements, l’intendance de l’Elysée s’assure que le général aura le confort nécessaire. Ces services savent que Charles De Gaulle, vu sa grande taille, a du mal à dormir dans un lit standard. Pour les déplacements du chef de l'Etat, l’Elysée fait réaliser des lits sur mesure. Un grand lit est donc acheminé à la préfecture de Vesoul pour héberger le général.

Mais en 1962, le pays traverse une période difficile avec ce que l’on appelait à l’époque « les événements » pour ne pas parler de guerre en Algérie. A trois reprises, le général de Gaulle évite des attentats, dont celui du Petit Clamart. Dans ce contexte tendu, les services de sécurité modifient l’agenda et le général dormira finalement à la base aérienne de Saint-Sauveur. Le lit est resté après le départ du général. La chambre a depuis pris le nom de « chambre du ministre ». Cette chambre se situe dans les appartements privés du préfet, donc inaccessible au public.

préfecture de Vesoul © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Le cimetière de trains

Lorsqu'on arrive par le train à Vesoul, on longe des bâtiments de PSA et on découvre sur les anciennes voies de triage des dizaines de trains à l'abandon et tagués. Ces trains, on les aperçoit aussi lorsque l'on vient de Besançon par la route et que l'on passe sur le pont dit "Peugeot". Ce sont des trains de banlieue réformés en décembre 2011. Dans leur jargon, les cheminots les appelaient "les petits gris". C'était des rames en inox dont les premières ont été construites en 1965 chez Carel et Fouché dans l'Eure. Pendant 48 ans, ces automotrices ont assuré le transport de millions de Franciliens sur les lignes de la banlieue Parisienne, mais on en trouvait aussi sur certaines lignes régionales en France.

Après un demi-siècle de service, la SNCF a réformé ce matériel. Très vite, il a fallu faire de la place sur la région parisienne pour les rames de remplacement et sept sites en France ont été choisis comme lieu de stockage. C'est comme cela que certaines de ces rames sont arrivées à Vesoul. Au début, la SNCF espérait pouvoir les revendre à d'autres pays, comme par exemple la Roumanie qui reprend beaucoup d'anciens bus de la RATP. Mais les acheteurs ne sont pas présentés, en revanche les tagueurs et squatteurs se sont passés le mot. Les rames sont aujourd’hui en attente de démantèlement. Tous les jours, notamment les week-ends, la police de la SNCF surveille et évacue des "visiteurs". Pour accéder au cimetière de trains, il faut traverser la ligne Paris Belfort, d'où un certain danger.

Cimetière de trains à Vesoul © Radio France - Jean-Frabcois Fernandez

Vesoul, c'est aussi le titre d'une chanson de Jacques Brel, inspirée par son premier séjour dans la ville à La Bonne auberge. L'histoire, connue, ne méritait pas forcément d'entrer dans cette liste insolite, mais on s'en serait voulu de ne pas l'évoquer.