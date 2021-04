PHOTOS - Cinq œufs de cigognes sauvés d'une mort certaine à Offemont

Une impressionnante opération de sauvetage s'est déroulée ce jeudi matin à Offemont, dans le Territoire de Belfort. Les équipes d'Enedis, de la Ligue de Protection des Oiseaux et du centre Athénas, centre de Sauvegarde de la faune sauvage de Bourgogne-Franche-Comté, ont récupéré cinq œufs de cigogne en danger de mort. En effet, le père est décédé en fin de semaine dernière, mettant en danger la famille.

Une opération nécessaire car la femelle était menacée de mort

Le couple de cigognes s'était installé, comme il le fait habituellement, sur l'une des plateformes dédiées aux cigognes, mises en places sur la commune d'Offemont. Mais pour une raison encore inconnue, le mâle est mort après une chute, condamnant le reste de la famille à une mort certaine explique Bernard Marconot, président de la Ligue de Protection des Oiseaux du Territoire de Belfort : "Les cigognes adultes couvent à tour de rôle et en permanence pendant 4 semaines et demi. Ils se relaient, et il faut toujours qu'il y en ait un qui couve. S'il n'en reste plus qu'un seul des deux, l'autre n'a plus le choix, il ne peut plus quitter le nid. Ici la femelle serait restée sur ses œufs, n'aurait pas pu se nourrir, se serait affaiblie et la femelle risquait de mourir et les œufs n'auraient pas éclos non plus. Tout le monde est condamné dans ce cas là, c'est pour cela qu'il y avait nécessité à intervenir".

Une intervention minutieuse

Les services d'ENEDIS sont venus sur les lieux avec une nacelle pour pouvoir réaliser l'intervention. Ensuite, l'un des soignants du centre d'Athenas a récupéré les cinq œufs, les a entourés d'une couverture pour ne pas les briser, et une fois dans la camionnette les œufs ont été entourés d'eau chaude, de foin, et de chiffons mouillés pour que les œufs retrouvent la même atmosphère que lorsqu'ils sont couvés. durant le transport. Les futurs bébés cigognes sont ensuite emmenés jusqu'au centre de sauvegarde où ils seront placés en couveuse. La maman cigogne a disparu, car elle s'est envolée lorsque la nacelle s'est approchée d'elle.

Les œufs doivent être transportés dans un environnement chaud et humide, comme lorsqu'ils étaient couvés par les adultes cigognes - Bernard Marconot (LPO)