PHOTOS - Colmar : Bertha, une femelle cochon noir du Périgord est à adopter à la SPA

Colmar, France

Un appel à adoption qui sort de l'ordinaire à la SPA de Colmar. Bertha, une femelle cochon noir du Périgord cherche nid douillet dans une famille. Bertha a été retrouvée abandonnée, il y a un mois, par les brigades vertes dans le secteur de Colmar.

Amaigrie, elle a été soignée par les responsables de Société Protectrice des Animaux et a repris du poil de la bête.

Mascotte de la SPA

Depuis qu'elle s'est remise de son abandon, tout le monde est aux petits soins avec Bertha. Elle cavale dans le parc et aime s'amuser avec les chiens et les visiteurs. Elle pèse plus d'une trentaine de kilos et son âge ne doit pas, selon les estimations, dépasser un an. Elle fait trois gros repas par jour en mange de tout.

Elle pète le feu. On veut qu'elle soit considérée comme un animal de compagnie pour le futur propriétaire et pas qu'elle soit mangée," Nathalie Zimmermann, responsable de la fourrière à la SPA de Colmar

De nombreux curieux, de passage près des locaux de SPA viennent la voir

Nathalie Zimmermann présente Bertha qui attend une famille d'accueil Copier

Bertha est très sociable © Radio France - Guillaume Chhum

Candidats sérieux recherchés

Le futur propriétaire devra avoir un vaste terrain pour qu'elle puisse gambader tous les jours. La SPA de Colmar recherche des candidats sérieux, il y aura une enquête pré et post adoption. L'animal doit-être considéré comme un animal domestique et pas un futur festin.

Si ça vous intéresse, vous pouvez venir la voir, il faut se rapprocher de la SPA de Colmar.

_Elle peut s'entendre avec d'autres animaux comme les chiens, les chèvres. En fait elle aime tout le monde, elle est super,"_Nathalie Zimmermann

La SPA de Colmar a déjà accueilli ce genre d'animaux. Sont déjà passés dans leurs locaux, deux gros cochons vietnamiens et un bouc qui va être accueilli dans une association.

Elle adore manger © Radio France - Guillaume Chhum