PHOTOS - Combi Hellfest, Cab, tuk-tuk : cinq véhicules insolites croisés sur les routes de Dordogne cet été

Toute la semaine sur France Bleu Périgord, on vous fait découvrir les véhicules les plus insolites et originaux rencontrés cet été sur les routes de Dordogne. Rendez-vous tous les jours dans le journal de 8 heures du lundi 28 août au vendredi 1ᵉʳ septembre.

Florian et sa voiture de "SOS Fantômes"

"Il n'y a rien de factice dans ma voiture, et c'était ma priorité". Florian a transformé sa vieille Peugeot 305 comme la Cadillac de Ghost Buster, en 2021, lors de la sortie du 3ᵉ film. Cet habitant du Bugue se réjouit de voir que son bolide ne laisse personne indifférent, "je ne peux pas faire un tour avec sans que quelqu'un me fasse signe ! Parfois ça crie et ça chante !", explique ce fan de la saga. "Incroyable, cette voiture me rappelle tellement de souvenirs ! C'est incroyable ! Bravo d'avoir fait ça !", s'exclame une passante. "J'ai un boitier de contrôle pour tous les équipements installés sur la galerie, directement télécommandé par mon téléphone". La voiture est équipée de deux sirènes. La première dite "d'aviation" et l'autre, véritable sirène du film. Un phare de recherche est aussi installé sur le capot "comme les voitures de police américaines". Le reportage à bord de la voiture de Florian sera diffusé ce lundi 28 août, dans le journal de 8 heures de France Bleu Périgord.

Florian habite au Bugue. Il roule tous les jours avec cette Peugeot 305. © Radio France - Antoine Gallenne

Frank et Jean avec leur "C15 camping-car"

Ces deux Anglais en vacances dans un camping de Saint-Amand-de-Coly ont roulé près de 1.000 kilomètres avec un Citroën C15 camping-car. "Nous avons vu beaucoup de C15 en France, mais jamais comme celui-ci" reconnait Frank. Dans ce véhicule collector aménagé par un carrossier en Angleterre, rien n'est superflu "C'est compact, mais il y a tout ce qu'il faut ! Un four, un frigo, l'électricité et des banquettes qui servent aussi de lit". Ce C15 de 1996 avec 120.000 kilomètres au compteur roule parfaitement, même s'il n'échappe pas aux inconvegnant de ce véhicule "Il n'aime pas du tout les pentes et il y a toujours un problème : la rouille !". Le reportage tourné dans ce C15 sera diffusé ce mardi 29 août dans le journal de 8 heures de France Bleu Périgord.

Jean, dans son C15 camping-car "Romahome". © Radio France - Thibault Delmarle

Frank et Jean, à l'arrière du camping-car, dans un camping de Saint-Amand-de-Coly. © Radio France - Thibault Delmarle

Stéphane et son combi Volkswagen "Hellfest"

"Ils pensaient que j'allais mal le prendre ou que ça allait me souler, mais en fait, j'ai trouvé ça génial. Tellement génial que je ne l'ai jamais enlevé !" Cette décoration sur ce Van Volkswagen était d'abord une blague des copains de Stéphane à l'occasion d'une édition du mythique festival de métal, il y a douze ou treize ans. "Il y a encore des bouts de scotch d'origine !". "Les gens le prennent en photo, même quand il me double" explique l'heureux propriétaire qui ne peut rouler au-delà de 80 km/h. Cet habitant d'Angers était de passage en Dordogne au mois d'août. Le reportage sera diffusé dans le journal de 8 heures de France Bleu Périgord le mercredi 30 août.

Stéphane avec son fils et son Combi "Hellfest". © Radio France - Nino Dalbera

Jenny, la vendeuse de miel en "Tuk Tuk"

Cette ancienne Parisienne installée en Dordogne depuis deux ans vend du miel sur le marché du Bugue, mais elle n'a pas le permis ! Alors, elle roule avec ce tuk-tuk Piaggio rouge qui ne dépasse pas les 35 km/h. Il arrive même que des vélos la doublent. "On a le temps de bien observer et bien profiter, l'avantage, c'est aussi que j'ai le temps d'écouter mes playlists" raconte Jenny. L'indicateur du niveau d'essence ne fonctionne plus, alors le bidon rangé à l'arrière est souvent bien utile. Le reportage avec Jenny sera diffusé ce jeudi 31 août dans le journal de 8 heures de France Bleu Périgord.

Jenny et son Tuk Tuk Piaggio. © Radio France - Antoine Gallenne

Alain et son "Cab"

Alain Gady est un passionné de véhicules anciens et collector. Cet habitant de Montpon possède un "Cab", un Taxi anglais noir avec lequel il fait quelques sorties sur les routes de Dordogne. Il lui arrive aussi de le prêter pour des événements, même s'il reconnait avoir du mal à le confier. Celui qui est aussi le président-fondateur de l'association Maremm Montpon Auto Retro Multi Marques est le propriétaire de ce Taxi. Selon Alain, c'est l'un des deux seuls à rouler dans la région Nouvelle-Aquitaine. Le reportage consacré au "Cab" d'Alain sera diffusé dans le journal de 8 heures du vendredi 1ᵉʳ septembre sur France Bleu Périgord.