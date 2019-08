PHOTOS - Côtes d’Armor : des agriculteurs réalisent une impressionnante structure en paille !

Le long de la Nationale 164 à Plémet dans les Côtes d’Armor, des agriculteurs ont érigé une imposante structure en paille représentant Obélix avec Idéfix pour souhaiter de bonnes vacances aux automobilistes et annoncer une fête de l’agriculture ce week-end du 24 et 25 août.

Plémet, France

Quand vous êtes à côté, Obélix et Idéfix sont impressionnants, par Toutatis !

18 bottes de paille de 300 kg

Les jeunes agriculteurs du canton de Loudéac - La Chèze dans les Côtes d'Armor qui ont réalisé cette structure ont utilisé 18 bottes de paille de 300 kg rien que pour Obélix et... son menhir.

Obélix porte un menhir ! © Radio France - Johan Moison

"C'est une grosse semaine de travail, on prépare la structure dans un bâtiment chez un collègue et après on la démonte pour la remonter sur le terrain, manipuler des bottes de paille, c'est du travail !", explique Damien (ou Charlix !), le président local des jeunes agriculteurs. "Il faut respecter les proportions, on regarde de loin, on prend des photos", ajoute l'agriculteur, "on a même tressé de la paille pour lui faire ses couettes !".

Damien Charles, lui, n'a pas pris de potion magique ! © Radio France - Johan Moison

Attraction pour les automobilistes

Obélix et Idéfix ne passent pas inaperçus le long de la Nationale... "Beaucoup de gens s'arrêtent pour prendre en photo la structure, _c'est même dangereux parfois car certains traversent la route_", raconte Josiane qui travaille dans le restaurant routier situé juste en face, de l'autre côté de la route.

Obélix et Idéfix vont être jugés ce week-end lors du concours de la meilleure structure de paille du département à la fête de l’agriculture "Terre Attitude"ce week-end du 24 et 25 août à Guerlédan et Saint-Guen. Le thème cette année : la Bretagne !

Les jeunes agriculteurs du canton de Loudéac - La Chèze ont déjà remporté le 1er prix les trois dernières éditions.

La structure sera jugée lors d'un concours pendant la fête de l'agriculture. © Radio France - Johan Moison

La structure devrait être démontée le 10 septembre.