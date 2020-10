PHOTOS - Côtes d'Armor : une horde de sangliers ravage les terrains de football de Plérin

Un cambriolage au mois d'août, des cas de Covid-19 et maintenant... des sangliers ! Décidément le sort s'acharne sur le Plérin FC.

Quasiment tous les terrains touchés

En arrivant au stade ce lundi 12 octobre, Loïc, le gardien, aperçoit "une montagne de terre". Il pense d'abord que des taupes ont élu domicile près d'un terrain mais en s'approchant il comprend vite que des sangliers sont, en fait, passés par là. "Les terrains sont labourés, c'est impressionnant, je n'ai jamais vu ça. Pourtant, ils étaient superbes", se désole Loïc. Ce lundi après-midi, plusieurs agents de la ville de Plérin retournent les mottes de terre, les plaquent au sol avec leurs bottes ou avec des râteaux. Les terrains sont impraticables. "Après le placage, il faudra au moins attendre une semaine pour que la terre se tasse bien et que les racines reprennent", précise Christophe, un collègue de Loïc.

Ce lundi soir, les entraînements étaient d'ores et déjà d'annulés à cause des cas de Covid et des suspicions. Neuf joueurs seniors ont été testés positifs la semaine dernière et 80 autres, testés, attendent leurs résultats.

Les terrains de foot ont été "labourés" par les sangliers © Radio France - Johan Moison

Les sangliers n'ont épargné aucun terrain sauf... © Radio France - Johan Moison

... terrain principal, lui, a été quasiment épargné. Comme si les sangliers savaient lire ! © Radio France - Johan Moison

Une battue aux sangliers la veille

La fédération des chasseurs des Côtes d'Armor dont les locaux sont situés à quelques encablures du stade, n'est pas surprise par cette incursion de sangliers. "Les sangliers arrivent de la vallée du Gouët et il n'est pas rare d'en voir à Saint-Brieuc et Plérin", explique-t-on à la fédération. "A Plérin, les chasseurs ont le droit de les chasser mais c'est difficile car il y a beaucoup de zones urbanisées".

Ce samedi 10 octobre, la veille du labourage des terrains de football, un sanglier a été tué lors d'une battue intercommunale organisée à Saint-Brieuc, Plérin, Trémuson Ploufragan, Pordic, et La Méaugon.