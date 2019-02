PHOTOS : à Martizay, des habitants prêtent leurs Playmobils pour une exposition

C'est une exposition de Playmobils pas comme les autres à la médiathèque de Martizay, dans l’Indre. Elle est visible depuis un mois, et jusqu'au 3 mars. Ce sont des habitants qui ont participé, et qui ont prêté leur jouet.

Martizay, France

Un château de princesses, des soldats égyptiens, une fête foraine avec toutes les attractions en miniature. La médiathèque de Martizay, dans l'Indre, est envahie de Playmobils. C'est Eve, 9 ans et demi, qui a poussé sa maman à lancer cette exposition : "j’ai appelé des amis et leurs parents pour qu’ils apportent des Playmobils à la bibliothèque." Il y a plus d'une centaines de Playmobils et une dizaine de scénettes dans toute la médiathèque.

L'exposition participative de Playmobil est à voir à la médiathèque de Martizay. © Radio France - Victor Vasseur

Dans ce village de moins de 1000 habitants, il y a une vraie passion pour les Playmobils, avec des collectionneurs comme Cyprien, 15 ans, qui a toujours des histoires plein la tête : "Avec ces châteaux, je faisais affronter les Playmobils, avec les catapultes, l’arbalète qui tire sur le dragon, les prisonniers qui tombaient dans la trappe etc"

Ecoutez le reportage à la médiathèque de Martizay. Copier

Isis et Eve, qui ont participé à l'exposition de Playmobils. © Radio France - Victor Vasseur

Une centaine de visiteurs

La bibliothécaire, Marjorie, l'assure : "cette exposition plaît à tout le monde. Que ce soit les enfants ou les adultes, ils ont l’envie de jouer. Ces jouets ouvrent l’esprit des enfants."

L'exposition participative de Playmobil est à voir à la médiathèque de Martizay. © Radio France - Victor Vasseur

Rien que la semaine dernière, plus d'une centaine de visiteurs sont venus voir l'exposition.

Eve, 9 ans et demi, qui eu l'idée cette exposition de Playmobils. Copier

C'est lequel celui de Daenerys ? © Radio France - Victor Vasseur