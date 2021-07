PHOTOS - Dans la Marne, la micronation de la Tête à l'Âne fête ses trois ans

Tête à l'Âne est une micronation qui prend place sur une petite île située entre Magenta et Épernay (Marne). Fondée en juillet 2018, cette "îlocratie" a fêté ce dimanche sa fête nationale en présentiel, après une édition 2020 malmenée par le Covid-19 qui n'a pas épargné la population tétalanoise. La pluie et les orages ne l'ont pas épargné non plus, ce qui a poussé les huit membres du Gouvernement, dit "Le Ciboulot", à délocaliser la bamboche à l'ambassade, située à quelques kilomètres de l'île : la traversée en bateau étant risquée.

Au centre de la Marne, l'île de la Tête à l'Âne. © Radio France - Stéphane Maggiolini

Le gardien de l'île, un peintre (déjà éméché à 11h du matin). © Radio France - Stéphane Maggiolini

On entend les habitants de loin grâce à leur cri de salutation : là-bas pas de "bonjour" mais un "Hi-han". Preuve que cette micronation est autonome, elle a donc son territoire mais aussi un drapeau, un hymne et une constitution. Pour y accéder il faut passer deux postes de douane : l'un français, l'autre tétalanois.

La douane française, étape incontournable pour accéder à la Tête à l'Âne. © Radio France - Stéphane Maggiolini

Le chef de l'opposition, à gauche, se fait contrôler à son arrivée au poste de douane tétalanois. © Radio France - Stéphane Maggiolini

Malgré une photo peu ressemblante et une taille à peine exagérée, notre journaliste a obtenu son passeport tétalanois. © Radio France - Stéphane Maggiolini

Après la paperasse, les convives sont invités à échanger entre eux, à boire du Champagne, boisson locale similaire à celle de leurs voisins marnais. Ils mangent et se défient aussi au sport à la mode : le lancer de bûche.

Le bûchodrome de Tête à l'Âne. © Radio France - Stéphane Maggiolini

Sur l'île on ne plante aucun couteau dans le dos...seulement des fourchettes. © Radio France - Stéphane Maggiolini

Si sur la forme tout est sérieux, sur le fond ça l'est beaucoup moins. Cette micronation est le fruit de l'imagination d'une bande d'amis marnais qui ne rejettent absolument pas leur appartenance à la France. "L'esprit c'est celui d'une bande de grands enfants, et de moins grands aussi. Il faut être un peu décalé, mais pas question de ne plus être français. On l'est toujours ! Juste, on a deux nations", explique Éric, alias le Grand Yaka, chef du Ciboulot.

Le tuto du Grand Yaka pour faire sa micronation

"Pour faire sa micronation, il suffit d'abord de le dire, de s'autoproclamer", rappelle le chef du Gouvernement tétalanois. "On a écrit au président de la République, au maire d'Épernay, au président du conseil départemental pour les prévenir. On a défini un territoire, cette île que l'on a acheté il y a trois ans. Puis on a établi nos propres règles : notre constitution. Tout le monde peut faire comme nous, même dans sa chambre : c'est un territoire comme un autre", affirme le Grand Yaka. Si vous voulez plus d'informations sur la micronation de la Tête à l'Âne, le Ciboulot vous invite à consulter son site internet.