Bonchamp-lès-Laval, France

Des mille-feuilles, des macarons, des meringues et même des sandwiches aux couleurs nationales, sucré, salé. Plutôt agréable pour encourager nos footballeurs qui joueront les 1/4 de finale du Mondial vendredi 6 juillet contre l'Uruguay.

illustration - Anthony Ferrand Galerie des Saveurs

Anthony Ferrand avait déjà fait ça lors de la Coupe du Monde en 2014 quand il était installé dans la Sarthe.

illustration - Anthony Ferrand Galerie des Saveurs

Et en Mayenne, ça marche aussi bien explique-t-il : "je mets des colorants alimentaires et ça donne la langue bleu-blanc-rouge, il n'y a pas de soucis. Les clients en raffolent. La semaine dernière, on a fait une quarantaine d'éclairs, des mille-feuilles, on a fait 200 pièces bleu-blanc-rouge. J'aurais pu en vendre 2 fois plus. Je vais en refaire ce vendredi et on va faire un entremet à la mousse trois couleurs. Pour l'instant, mes gâteaux portent bonheur à l'équipe de France".

illustration - Anthony Ferrand Galerie des Saveurs

Anthony Ferrand, fan de ballon rond, pronostique la victoire des Bleus contre l'Uruguay 3 à 0.