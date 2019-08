PHOTOS - De 6 à 71 ans, les pilotes de caisses à savon dévalent la pente de La Bachellerie

Les adeptes de sensations fortes et de bonne rigolade se sont retrouvés à La Bachellerie ce dimanche 4 août pour la deuxième édition de la course de caisses à savon. Ambiance familiale et festive garantie : il n'y a pas d'âge pour être fan de ces petites bolides sans moteur.

La Bachellerie, France

Si vous êtes déjà passés par La Bachellerie, d'autant plus à pied, ça n'a pas pu vous échapper : la rue principale grimpe, et pendant longtemps ! Le terrain parfait pour que ce dimanche, la petite commune devienne la capitale des fans de course de caisses à savon, avec une descente de 700 mètre. Pour cette deuxième édition, il y avait 48 embarcations, deux fois plus que l'année dernière.

Derrière la ligne de départ, il y a tous les profils de concurrents. Il y a les champions qui dévalent la pente en moins d'une minute, et puis ceux qui font plutôt partie de la catégorie folklore, comme Bernard avec son embarcation décorée sur le thème de la grenouille. À 71 ans, il est le doyen de la course et représente le club du 3e âge : "Quand on veut on peut, ça prouve que les anciens ont le moral et participent à la vie active au même titre que les plus jeunes !"

Bernard est le doyen de la course. Ses motivations principales : représenter le club du 3e âge et montrer tout le travail de bricolage et décoration de sa caisse à savon. © Radio France - Noémie Philippot

Un peu plus près de la ligne de départ, Fabrice fait les dernières vérifications accompagné de son neveu, Aron : "Il faut que je vérifie les freins, les pneus et le volant !" lance le garçon. Son oncle a mis quatre mois à construire sa caisse à savon flambant neuve : "Paraît que si on n'a pas une Bugatti avant 50 ans on a raté sa vie, et bien je l'ai avant, c'est chouette !" dit-il en riant. "Performante ... On verra à la faim si on n'est pas dans le fossé sur l'A89 !"

Aron, 9 ans, ne lâche pas d'une semelle son oncle qui va piloter. L'apprenti mécano travaille comme dans une écurie de course ! © Radio France - Noémie Philippot

Justement pour éviter l'accident, à quelques minutes du départ il faut se concentrer, surtout pour Timothée : à 6 ans, il est le plus jeune pilote de la course. "Je dois faire la descente, tout seul !" Pour ses deux premières courses, Anthony son papa descendait avec lui. Aujourd'hui, il se retrouve en bord de piste un poil stressé : "Aller mon loulou ! Aller, lâche les freins !" encourage-t-il depuis le bord de la piste.

C'est la troisième course de caisses à savon de Timothée mais à 6 ans, pour la première fois il va descendre tout seul. © Radio France - Noémie Philippot

La ligne d'arrivée franchie, tout va bien, et tout le monde à le sourire, de 6 à 71 ans.

Ces deux girondins travaillent dans l’œnologie, ils ont donc choisi de faire de leur caisse à savon une bouteille de vin. © Radio France - Noémie Philippot

Autre duo, autre ambiance ... la caisse à savon version locomotive, avec vapeur qui sort de la cheminée s'il vous plaît. © Radio France - Noémie Philippot