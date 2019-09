Photos - Découvrez la tapisserie Game of Thrones exposée à Bayeux

Winter is coming à Bayeux ! La grande tapisserie Game of Thrones créée par l'office du tourisme d'Irlande est exposée dans la cité normande jusqu'au 31 décembre. Une première mondiale qu'on vous fait découvrir en photos.

La tapisserie Game Of Thrones est exposée dans la salle où était présentée la Tapisserie de Bayeux il y a quelques années

Bayeux, France

Les fans de la série Game of Thrones sont gâtés en Normandie.

Après le marathon à Deauville, avec la diffusion de tous les épisodes des huit saisons de la série en une semaine, un autre événement consacré a la série a lieu dans le Calvados, à Bayeux : l'exposition de la tapisserie Game of Thrones.

à lire aussi Deauville : le marathon Game of Thrones a commencé

La tapisserie Game of Thrones devrait attirer des milliers de fans dans la ville de Bayeux © Radio France - Nolwenn Quioc

87 mètres de tapisserie en lin

Une œuvre monumentale, de 87 mètres de long, exposée non loin de son auguste ancêtre, la Tapisserie de la reine Mathilde, inscrite à l'Unesco. Créée à l'initiative de l'agence du Tourisme Irlandais en 2017, en lien avec la chaîne HBO qui produit la série télé, cette tapisserie moderne retrace les scènes principales de la série.

Dragons, marcheurs blancs, Stark, Lannister ou Targarien, tous les personnages de la série sont représentés sur la tapisserie © Radio France - Nolwenn Quioc

Le tourisme Game of Thrones très développé en Irlande du Nord

Car une bonne partie de Game of Thrones a été tournée en Irlande du Nord (26 lieux de tournage), et les Irlandais jouent sur la passion des téléspectateurs pour développer le tourisme sur l'île.

Rien n'est laissé au hasard © Radio France - Nolwenn Quioc

L'an dernier, selon les informations du tourisme nord-irlandais, ‪350 000‬ touristes étrangers venus en Ulster ont affirmé que le choix de leur destination de vacances a été influencé par la série.

à lire aussi Game of Thrones : une deuxième tapisserie à Bayeux

Une première mondiale à Bayeux

C'est la première fois que la tapisserie voyage hors d'Irlande, et c'est aussi une première mondiale : la toute première fois qu'elle est présentée entière. Suite à la diffusion de la 8e et dernière saison, au printemps, les brodeuses volontaires du musée national de Belfast ont "mis à jour" et complété l'œuvre.

Au fur et à mesure de l'avancement de la série, les brodeuses irlandaises ont complété la tapisserie © Radio France - Nolwenn Quioc

C'est dans cette salle de l'hôtel du Doyen que la Tapisserie de Bayeux a été exposée pendant plusieurs années © Radio France - Nolwenn Quioc

Pour admirer la tapisserie Game Of Thrones, rendez-vous à l'hôtel du Doyen à Bayeux du mercredi au dimanche, de 11h à 18h, jusqu'au 31 décembre. L"occasion aussi d'aller découvrir ou redécouvrir la Tapisserie de Bayeux, exposée à quelques dizaines de mètres de là.