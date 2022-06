PHOTOS : Découvrez les bébés lynx nés au Parc de Sainte-Croix

Trois petits lynx sont nés au mois de mai, au Parc de Sainte-Croix (Moselle). Ils viennent d'être examinés et pucés. L'occasion d'une jolie séance photo.

Le Parc animalier de Sainte-Croix continue à attendrir ses visiteurs avec les naissances du printemps. Après les ours bruns qui ont fait sensation, place à trois jeunes lynx. Les chatons sont nés au mois de mai et viennent d'être pucés.

Les chatons sont nés quelques jours avant le grand week-end du lynx qu'organisait Sainte-Croix le 21 et 22 mai dernier. - Emilie Scherrer

Les soigneurs ont en effet préféré attendre qu'ils aient un mois pour les manipuler et les examiner. "Après une inspection minutieuse, des mesures et la pesée, une dose de vermifuge a été administrée aux chatons lynx, précise le parc. Ce traitement permet de prévenir le développement de parasites intestinaux en particulier. Rapidement, les chatons ont été déposés dans leur tanière et leur mère n'a pas tardé à venir les retrouver."

Les petits lynx ont été mesurés et examinés - Emilie Scherrer

Au passage, les soigneurs ont découvert qu'il s'agit de trois femelles, qui pèsent entre 1,3 et 1,4 kg. Pour la petite histoire, les chatons sont nés quelques jours avant le grand week-end du lynx qu'organisait Sainte-Croix le 21 et 22 mai dernier. Il s'agit en effet d'une espèce menacée.