Aubin et Zélie, deux bébés nés dans la nuit de la Saint-Sylvestre. L'un a clôturé les naissances de 2021 à la maternité du CHU d'Amiens, l'autre a lancé celles de 2022, pour le plus grand bonheur de leurs parents.

PHOTOS : découvrez les derniers et premiers bébés de l'année au CHU d'Amiens

Les cigognes n'ont pas stoppé leur travail la nuit de la Saint-Sylvestre. À la maternité du CHU d'Amiens, l'activité n'a pas cessé entre les derniers bébés de l'année 2021 et les premiers de l'année 2022.

Né juste avant les douze coups de minuit

C'est le petit Aubin, qui est venu clôturer les naissances de 2021 au CHU. Le petit garçon de 3,614 kilos a fait durer le suspense jusqu'au dernier moment, né à seulement dix minutes du passage à la nouvelle année. D'ailleurs, ses parents ne l'attendaient plus pour 2021. "J'étais tout simplement en train de me préparer pour le réveillon, raconte Marie, sa maman. Et tout d'un coup, j'ai dû appeler mon mari, pour lui dire que c'était bon. Il fallait partir !"

Le petit Aubin se reposait tranquillement ce samedi matin © Radio France - Théo Caubel

Le bébé est né juste à temps pour avoir 2021 inscrit sur son livret de famille. Et la rencontre avec sa maman s'est faite sur les douze coups de minuit. "J'ai pu le prendre dans mes bras à minuit pile ! On ne pouvait pas espérer mieux, c'est vraiment le plus beau cadeau que nous pouvions avoir pour la nouvelle année." Marie ajoute que le 31 décembre était également la date d'anniversaire de son arrière-grand-mère, tout un symbole.

Quentin et Marie sont les heureux parents du petit Aubin © Radio France - Théo Caubel

"À cinq minutes, j'accouchais dans le camion des pompiers."

Après les derniers nés de 2021, il y a eu les premiers de 2022. C'est la petite Zélie qui a ouvert le bal. Elle aussi est venue jouer les troubles fêtes, pour le plus grand bonheur de ses parents. "On avait réveillonné en famille. C'est une fois au lit, vers 1h30, que j'ai réveillé mon mari en catastrophe pour dire qu'il fallait partir", explique Stéphanie, la maman. La petite Zélie n'a pas perdu de temps, puisqu'elle est née alors que ses parents venaient tout juste d'arriver à la maternité. "À cinq minutes, j'accouchais dans le camion des pompiers." Mais cette rapidité n'a pas étonné Stéphanie. "J'avais dit à mon mari : "tu verras, elle va sortir le premier de l'an pour être le premier bébé de l'année. Ça n'a pas manqué !"

La petite Zélie se repose paisiblement dans les bras de sa maman Stéphanie et de son papa Yannick © Radio France - Théo Caubel

Pour fêter cette nouvelle année, la maternité du CHU d'Amiens a offert aux heureux parents quelques petits cadeaux, dont une peluche pour les nouveau-nés.