PHOTOS - Dernier bain de l'année à Cabourg dans une eau à 10 degrés

Une manière originale de terminer l'année 2019 pour une petite centaine de courageux mardi 31 décembre à Cabourg. Ils ont bravé le froid dans des costumes Belle Epoque du début du XXe siècle et se sont baignés quelques minutes dans une eau à 10 degrés.

Cabourg, France

Il fallait être déterminé pour entrer dans la Manche ce mardi 31 décembre 2019 à Cabourg. Peu avant 13h, une petite centaine de baigneurs a couru vers la mer pour rester quelques minutes dans une eau à 10 degrés, plus chaude que la température extérieure, 5 degrés.

Une découverte pour Stéphanie, de Courbevoie en région parisienne. "Le plus dur, c'est la préparation psychologique avant, c'est sur le sable que c'est le plus froid sinon dans l'eau, c'est vivifiant ! J'aime bien l'eau mais c'est vrai que c'est extrême, j'avoue." Capucine, elle, a l'habitude du froid, elle habite Montréal au Canada et passe quelques jours de vacances en Normandie. Pourtant, c'est elle qui est sortie du bain en première. "Une gentille personne m'a repoussé dans l'eau donc je n'ai pas eu d'autre choix que d'y retourner, plaisante la jeune femme, c'est vraiment froid, je ne vais pas le cacher."

Ambiance Belle époque à Cabourg © Radio France - Marcellin Robine

La particularité de ce bain de fin d'année, c'est que les participants sont costumés, le plus souvent avec des habits confectionnés par l'association Cabourg 1900. Un plaisir pour Hervé, "c'est ce qui fait le charme et c'est ce qui nous permet d'aller dans l'eau, ça protège !"

Des baigneurs heureux à Cabourg © Radio France - Marcellin Robine

D'autres bains de mer sont organisés sur les côtes du Calvados pour fêter la nouvelle année ce mercredi 1er janvier 2020. À Deauville, ce sera à midi devant le Bar du Soleil, 13h devant le poste de secours d'Hermanville-sur-Mer.