PHOTOS - Des aurores boréales à nouveau observées la nuit dernière en France

Qui a dit qu'il fallait visiter le Grand Nord pour observer des aurores boréales ? Lorraine, Berry, Touraine, Maine-et-Loire, Vendée, ou encore Normandie : le phénomène a été observé, pour la deuxième fois en deux mois , dans plusieurs coins de France dans la nuit de dimanche à lundi. S'il est courant au-delà des cercles polaires, arctique et antarctique, ce spectacle qui colore le ciel de voiles roses, bleues ou vertes, est rarissime dans notre pays. Tour d'horizon des plus belles photos avec France Bleu.

Ciels rosés, nuits orangées

Dans la nuit de dimanche à lundi, les photographes amateurs se sont armés de leurs appareils pour immortaliser de sublimes traînés colorées dans le ciel. La Lorraine a été particulièrement gâtée . Des images captées par un internaute nous montrent un ciel fendu par des draps rosés. Des aurores, prises par un autre Lorrain sur les hauteurs de la colline de Léomont à côté de Lunéville, tirent davantage vers le violet.

Les mêmes couleurs hypnotisantes ont été observées dans le ciel du Calvados, rapporte France Bleu Normandie .

Dans l'Indre , Florentin a immortalisé des aurores "visibles uniquement sur l'appareil photo" explique-t-il. À Argenton-sur-Creuse, le ciel prend une couleur orangée. Les voisins tourangeaux ont aussi été surpris par ce sublime phénomène, photographié par un jeune habitant de Bléré (Indre-et-Loire). "C'est clairement la photo de mes rêves" se réjouit-il. "C'était exceptionnel avec ces lueurs fluo visibles aussi à l'œil nu. On était émerveillé ", a raconté le jeune homme à France Bleu Touraine.

Sur Facebook, Rodrigue Laurent, un photographe vendéen, décrit un "moment magique" pris depuis le passage du Gois, qui relie l'île de Noirmoutier au continent. D'autres aurores boréales ont été observées dans plusieurs coins de la Vendée , comme le note France Bleu Loire Océan.

Si le phénomène a été observé très largement dans le grand ouest, le sud n'a pas été épargné, comme le montre cette photo prise dans l'agglomération toulousaine dans la nuit de dimanche à lundi.

Qu'est-ce qu'une aurore boréale ?

Les aurores boréales sont provoquées par des éruptions solaires. Selon l'association Météo Centre, "une importante éruption solaire s'est produite il y a quelques jours". "L'interaction entre les petites particules éjectées par le Soleil et le champ magnétique de la Terre provoque ces aurores" explique encore l'association. Les particules ionisées associées à une éruption peuvent mettre plusieurs jours pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui séparent le Soleil de la Terre.

Ces aurores sont rares aux latitudes plus basses, comme en France, où elles sont observables environ tous les dix ans, à condition que l'éruption solaire soit suffisamment forte et orientée dans la bonne direction. Les pays du Grand Nord en enregistrent jusqu'à plusieurs centaines par an. Le phénomène est déjà apparu en France en février dernier, alors est-ce normal que ces aurores soient plus fréquentes dans le ciel de l'Hexagone ? Oui, selon, Éric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Les aurores les plus spectaculaires et les plus fréquentes ont lieu lors du pic d'activité solaire, tous les 11 ans. "Le Soleil suit un cycle d'activité de 11 ans", détaille Eric Lagadec. Or "le prochain pic est prévu en 2025". Plus précisément en juillet 2025. À l'approche de ce pic, "on a donc de plus en plus d'éruptions" assure-t-il. Elles sont aussi de plus en plus fortes et observées à des latitudes de plus en plus basses.

D'après l'association Météo Centre, des aurores boréales pourraient encore apparaître dans le ciel du pays dans la nuit de lundi à mardi, mais le phénomène "devrait être moins intense que la nuit dernière".