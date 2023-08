Photos : des bébés dauphins sont nés dans la Manche

Un joli faire-part de naissance ! Au cours d'une sortie d'observation en mer le GEEC (Groupe d'Etudes des Cétacés du Cotentin) a recensé une nouvelle fois des naissances de plusieurs grands dauphins cet été sur le littoral du Cotentin. Il y en aurait une petite dizaine. C'est une excellente nouvelle car même si les grands dauphins sont très présents dans la Manche, chaque année ces naissances sont de très bons signaux car elles perdurent. En vingt-cinq ans, le Groupe d'étude des cétacés du Cotentin (GECC) a recensé environ 500 individus, ce qui en fait l'une des plus importantes colonies d'Europe, de Saint-Brieuc au Tréport.

Pourquoi les grands dauphins se plaisent-ils chez nous ?

En vingt-cinq ans, le Groupe d'étude des cétacés du Cotentin (GECC) a recensé environ 500 individus de grands dauphins ce qui en fait l'une des plus importantes colonies d'Europe, de Saint-Brieuc au Tréport. "Ils trouvent les conditions nécessaires à une bonne qualité de vie, la qualité des eaux, la nourriture et la protection des prédateurs. On vit dans un secteur où il n'y a pas beaucoup de requins ni d'orques donc en fait, ils sont vraiment à l'abri des prédateurs" selon Gérard Mauger le président du GECC. Ces grands dauphins se sont installés et vivent de façon sédentaire depuis des dizaines d'années sur le secteur de Saint-Brieuc, des îles Anglo normandes, du Nord-Cotentin et de la baie de Seine. Un territoire qui est immense. "On retrouve tous les ans les mêmes individus qu'on reconnaît grâce à leur carte d'identité qui est visible sur leur nageoire dorsale, qui est la première chose qui sort de l'eau lorsque les animaux viennent respirer. A chaque sortie, on photographie et on compare au catalogue d'origine ce qui nous permet de mesurer l'évolution de la population qui, depuis une dizaine d'années, est en légère augmentation" ajoute Gérard Mauger le président du GECC

Les grands dauphins se sentent bien dans la Manche - GECC

Il ne faut pas perturber les dauphins

Il faut savoir que les dauphins mâles ne s'intéressent pas à leur progéniture. Ce sont les femelles qui élèvent les petits, elles se regroupent en nurserie pour s'entraider et élever les petits. Elles vont allaiter leurs bébés pendant 12 à 18 mois. Laps de temps pendant lequel les femelles apprennent beaucoup de choses à leurs petits. Et ces groupes de femelles avec les petits sont particulièrement vulnérables au dérangement. "Lorsqu'on en rencontre des dauphins en mer, il ne faut pas s'approcher pour faire des photos, ne pas foncer sur les animaux puisqu'ils sont très sensibles au stress ce qui aura des impacts sur la façon dont ils vont réussir l'éducation de leurs jeunes. Il faut rester à distance, couper le moteur et puis attendre que les animaux décident d'approcher ou pas. C'est la meilleure solution pour pouvoir les observer tranquillement, sans les déranger" ajoute Gérard Mauger le président du GECC.

Le GECC qui lance un appel aux bénévoles pour aider l'association et par ailleurs si vous observer des dauphins merci de leur signaler.