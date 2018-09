Pendant une quinzaine de jours, huit bustes d'alsaciennes et leur coiffe sont exposés dans les rues de Ribeauvillé. Une manière de mêler l'art contemporain et la tradition. Les bustes ont été créés à Strasbourg en 2008, à l'occasion du centenaire du musée alsacien.

L'alsacienne et sa coiffe à l'entrée de la ville

Ribeauville, France

Cela n'est pas passé inaperçu dans les rues de Ribeauvillé. Depuis les journées européennes du patrimoine, huit bustes d'alsaciennes et leur coiffe ont pris leurs quartiers dans la cité des ménétriers.

Ces bustes ont été créés en 2008 à Strasbourg, à l'occasion du centenaire du musée alsacien et revisités par des artistes locaux. Ils ont été exposés à Strasbourg, pour la première fois en 2016 et sont visibles à Ribeauvillé, jusqu'à samedi.

Cette exposition intitulé "Ribeauvillé des Coiffes" est née de la rencontre entre Christophe Fleurov, le commissaire de l'exposition et Jean-Louis Christ, le maire de Ribeauvillé.

Art contemporain et tradition alsacienne

Ces bustes sont très imposants : 2 mètres 50 d'envergure, 2 tonnes 200, ils sont en fibre de verre. Ils sont installés sur un socle de béton.

L'un des bustes exposé, sur la place de la mairie, a été réalisé par des jeunes du Conseil Municipal des Enfants de Ribeauvillé.

Une exposition haute en couleurs © Radio France - Guillaume Chhum

L'alsacienne et sa coiffe © Radio France - Guillaume Chhum

Les avis divergent sur l'exposition

"L'art contemporain est là pour interpeller", souligne Christophe Fleurov, le commissaire de l'exposition et il y a débat sur l'exposition. Pour les touristes normands rencontrés au hasard : "C''est très bien, c'est coloré et ça représente bien l'Alsace". Pour d'autres, des commerçants du centre-ville : " On peut faire mieux. Je trouve pas cela forcément joli."

Le débat est donc lancé, vous pouvez vous faire votre propre opinion, en allant vérifier vous-même, dans le centre-ville de Ribeauvillé, jusqu'à samedi.

ECOUTEZ - Le reportage sur les coiffes alsaciennes à Ribeauvillé Copier

Le buste des jeunes du Conseil Municipal des Enfants © Radio France - Guillaume Chhum