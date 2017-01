PHOTOS : des glaçons sur la Loire à Orléans ce week-end

C'était l'attraction du week-end. Les nombreuses plaques de glaces sur la Loire ont attiré les curieux. Beaucoup de Loirétains ont fait des photos du fleuve. Des auditeurs de France Bleu Orléans nous ont fait partager leurs clichés.

Quand la Loire est entièrement gelée, cela s'appelle l'embâcle. Mais ça ne devrait pas se produire cette année. Il faut en fait une dizaine de nuits à -7 degrés environ et que les températures ne redeviennent pas positives dans la journée. Ces dernières années, les hivers étaient plutôt doux, la glace a donc peiné à se former dans le fleuve. Il faut remonter à 2012 pour voir un autre début d'embâcle. L'embâcle de l'hiver 1985 avait provoqué la chute du pont de Sully-sur-Loire. A l'époque, les températures étaient descendus en dessous de -20 degrés.

Des glaçons sur la Loire - auditeur de France Bleu Orléans

Un début d'embâcle sur la Loire à Orléans - Auditeur France Bleu Orléans

Pas de quoi impressionner les mariniers, qui font toutefois attention à leurs bateaux. Jean-Louis Senotier est le président des Chemins de l'eau, à Combleux :

C'est magnifique donc on aime voir la Loire prise par la glace, mais on craint aussi pour les bateaux. En 2012, il avait fallu prendre des mesures pour protéger les bateaux. A prioiri, aujourd'hui, on pourrait naviguer"