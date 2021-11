PHOTOS - Des randonnées de chiens de traîneau sont organisées ce week-end à Saint-Père

Si vous adorez les huskys, les bergers belges ou les groenlandais, vous allez être servis ce week-end dans l'Yonne. Depuis ce jeudi 11 novembre, des randonnées en chiens de traîneau sont organisés par le Foyer d'éducation populaire de Saint-Père. Les "mushers" peuvent s'élancer en kart ou en quad pour des randonnées d'une quinzaine de kilomètres jusqu'à ce dimanche.

Une dizaine de personnes s'adonnent ce week-end à un sport assez méconnu, la randonnée de chiens de traîneau. Jusqu'à ce dimanche 14 novembre, autour de Saint-Père, ils parcourent le Vézelien avec leurs huskys ou groenlandais. Pas besoin de neige pour pratiquer ce transport assez inhabituel : même sur terre, les attelages de chiens peuvent se balader.

Neuf attelages de chiens vont déambuler à Saint-Père ce week-end © Radio France - Laurine Benjebria

Un entraînement avant l'hiver

Cela fait une vingtaine d'années que Michèle Guyot organise ces week-ends de randonnées en chien de traîneau. Cette année, la vététiste propose des randonnées de 10 à 20 kilomètres. Si on a plus l'habitude de voir ces chiens dévaler les montagnes enneigées, il faut d'abord les habituer à être harnachés entre eux. "Il faut qu'ils s'entraînent à tirer et à être en attelage", explique Michèle Guyot.

"Ce sont des chiens très sportifs qui ont besoin de se dépenser", Didier

Plusieurs maîtres, des "mushers" viennent donc chaque année participer à ces randonnées avant de participer aux "courses cet hiver sur neige, comme la grande Odyssée dans les Alpes". "Ils feront des distances entre 30 et 60 kilomètres par jour, donc là à Saint-Père on a du dénivelé, et je leur ai fait des circuits relativement longs pour la période", décrit Michèle Guoyt. Ces randonnées sans neige permettent aussi aux plus jeunes chiens d'être formés : on leur apprend à répondre aux ordres, à suivre un chemin, etc.

Les huskys attendent impatiemment de pouvoir s'élancer sur les sentiers © Radio France - Laurine Benjebria

Des spectateurs ravis

Il n'y a pas besoin d'avoir des chiens de traîneau pour pouvoir venir à Saint-Père ce week-end. Les spectateurs et spectatrices sont les bienvenus pour découvrir ces races de chiens. Chaque année ils sont des centaines à venir avant ou après la course pour poser des questions aux propriétaires.

Mais les stars restent les chiens. "Ils sont doux, ils sont trop mignons", se réjouit une Icaunaise de 11 ans, venue avec ses parents pour voir ces gros chiens à poils blancs. Quand elle les voit courir dans la forêt elle est impressionnée : "C'était magnifique, ils sont tellement puissants pour porter tout ce poids".

"Je suis très contente de voir ça, je suis ravie d'être là", Liliane

Il n'y a pas que les enfants qui ont un grand sourire devant les attelages. Liliane a 61 ans, et ce jeudi elle a réalisé "un rêve d'enfant". "Quand j'étais jeune fille, j'adorais voir les traîneaux, j'ai toujours voulu voir comment ça fonctionne", indique-t-elle. Elle n'a pas osé caresser les huskys, mais elle les a tout de même approché de près pour voir "leur regard, leur joie qu'ils ont de partir se balader avec leur maître".

Les chiens sont attelés selon un ordre bien précis pour tirer les karts ou les quads © Radio France - Laurine Benjebria

Les randonnées de chiens de traîneau se poursuivent jusqu'à ce dimanche. Samedi, les mushers et leurs chiens partiront pour une quinzaine de kilomètres du camping de Saint-Père direction la ferme fortifiée de la vieille borde d'où ils repartiront dimanche aux alentours de 10h.