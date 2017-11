PHOTOS - Des stars alsaciennes et des chatons réunis dans un calendrier

L'association strasbourgeoise ERA, qui recueille des chats abandonnés dans l'Eurométropole, se lance dans une aventure inédite pour récolter des fonds : la vente d'un calendrier. 12 personnalités alsaciennes se sont prêtées au jeu des photos avec bien sûr des compagnons à poils.

C'est une initiative originale qu'a décidé de lancer l'association ERA, Ethique et Respect animal : un calendrier pour récolter des fonds. L'association, créée en 2014, se donne pour mission d'apporter soins et assistance aux chats abandonnés dans l'agglomération strasbourgeoise.

L'ancienne Miss France 2004 et Miss Alsace 2003, Laetitia Bléger. - Association ERA

12 personnalités alsaciennes pour les 12 mois de l'année, comme le chanteur, Luc Arbogast, le joueur du Racing Club de Strasbourg, Jérémy Grimm, ou encore l'ancienne Miss France Laetitia Bléger. Pour ne citer que les plus connus. Mais les vraies stars du calendrier ce sont bien sur les chats et les chatons.

C'est difficile de faire tenir les chatons en place sur les photos." Laura, secrétaire de l'association ERA

La preuve, ils sont intenables pendant les séances photos, c'est ce que nous explique Laura, secrétaire de l'association ERA : "C'était une expérience magnifique, même si c'est très très compliqué avec les chats, ils bougent beaucoup, donc il faut être patient. Mais finalement le résultat est vraiment sympa. Le but c'est bien sûr de vendre un maximum de calendriers, parce qu'on n'a aucune subvention et rien que pour cette année on a déjà dépensé plus de 80 000 euros chez le vétérinaire." En ce moment, l'association s'occupe de près de 200 animaux.

Le chanteur Luc Arbogast. - Association ERA

Pour que le calendrier ait du succès, l'association ERA a donc fait appel à des personnalités alsaciennes. Laura nous raconte les coulisses du shooting avec Luc Arbogast :"Il était de passage à Strasbourg pour un concert donc on a fait le shooting dans sa chambre d'hôtel, près de la Cathédrale. Luc Arbogast est un grand fan de chat donc il était super partant pour notre projet. Et on espère bien que ses fans à lui s'intéresseront au calendrier."

Le calendrier est au prix de 15 euros, tous les bénéfices de la vente seront reversés à l'association. Il est possible de le commander : ICI.