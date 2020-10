PHOTOS - Des véhicules de la Seconde Guerre mondiale mis aux enchères au musée MM Park

Des jeep américaines, des tanks et autres camionnettes blindés... Les amoureux de véhicules militaires ont l'embarras du choix. Le musée MM Park de La Wantzenau met aux enchères une quarantaine de véhicules et engins ce dimanche. La vente doit permettre au musée de faire un peu de place.

C'est une caverne d'Ali Baba de la Seconde Guerre mondiale. Des Jeep couleur camouflage côtoient des canons plus ou moins rutilants et quelques chars avec leurs chenilles trônent aussi au centre. La quasi-totalité de ces pièces - une quarantaine au total - sont issues des réserves du musée MM Park.

Une dizaine de pièces sont en état de marche, tandis que les autres réclament une rénovation plus ou moins importante. © Radio France - Théo Hetsch

Les pièces débordent même à l'extérieur du hangar. Et il y en a pour toutes les bourses, promet Eric Kauffmann, le responsable du musée : "Les premiers prix sont à quelques centaines d'euros, entre 300 et 500 euros, comme ces roues de canons ou bien cette remorque", explique-t-il en désignant une carcasse un peu fatiguée. "Mais le clou de la vente, c'est cette voiture de l'armée allemande, qui est estimée dans les 100 000 euros".

Des véhicules pour des passionnés... mais un peu encombrants... © Radio France - Théo Hetsch

Des véhicules pas toujours très discrets, difficile de garer son char devant la maison... Mais c'est possible, une dizaine de pièces, sur les quarante mises en ventes, sont en état de marche. Les autres nécessitent une rénovation.

Un camion Dodge, aux couleurs de la marque Evian, construit en 1946. © Radio France - Théo Hetsch

Eric Kauffmann doit s'en séparer car la place commence à manquer. Actuellement, 120 véhicules sont en réserve, soit autant que dans le musée. Et plusieurs sont en double. "Vous voyez, cette automitrailleuse par exemple, on a le même modèle qui est exposé dans le musée, donc ce ne sera pas trop difficile de s'en séparer. C'est vraiment le but de cette vente : se séparer des doubles et gagner de la place", assure-t-il.

Des canons - évidemment désactivés - sont également en vente. © Radio France - Théo Hetsch

L'objectif est aussi de dégager des moyens pour racheter des véhicules ou en acquérir de nouveaux. Mais aussi pour développer le musée : des travaux d'agrandissement sont prévus à la fin de l'année 2021.

Si cela vous intéresse, les véhicules sont exposés ce vendredi 23 et samedi 24 octobre de 10h à 18h, ainsi que dimanche matin, de 9h à midi dans l'ancienne métallerie Stroh, dans la zone industrielle Domaine du Golf à La Wantzenau. La vente aux enchères, elle, aura lieu dimanche 25 octobre à 14h.