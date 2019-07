PHOTOS - Deux Dijonnais s'entraînent pour les championnats du monde de robotique

Dijon, France

Ils sont nés et ont étudié à Dijon, ils sont champions de France et vont bientôt s'envoler en Russie pour disputer les championnats du monde des métiers, les Worldskills. Romain Guenard et Clément Durandeau sont les meilleurs intégrateurs en robotique français. Leur métier consiste à programmer des robots qui pourront ensuite effectuer des actions de façon automatique, notamment des tâches dangereuses ou rébarbatives.

Ecoutez notre reportage à l'entraînement de robotique à la Toison d'Or Copier

Ce samedi, ils s'entraînaient sur une cellule robotique identique à celle qu'ils auront en face d'eux en Russie. L'entraînement s'est déroulé en plein milieu des boutiques de la Toison d'Or. Un environnement bruyant, avec des passants pour les observer et même les questionner, afin d'être dans des conditions où leur concentration est mise à rude épreuve.

Romain Guenard, au premier plan, programme une simulation virtuelle du robot © Radio France - Lucas Martin-Brodzicki

Pendant près de huit heures, les deux Dijonnais doivent rester concentrés et surtout coordonnés. "Le but du jeu, ce n'est pas la vitesse ou la difficulté. C'est le beau geste. Clément et moi avons chacun un jumeau numérique à faire, et il faut que les deux soit strictement identiques. C'est comme ça que le jury va nous départager", explique Romain.

Clément Durandeau doit faire abstraction du bruit et des passants © Radio France - Lucas Martin-Brodzicki

Dans un mois, ils affronteront des Japonnais, des Coréens ou encore des Allemands. Mais les deux amis dans la vie ont une arme que les autres n'ont peut-être pas : leur complémentarité.

L'arme secrète de Romain et Clément Copier

La cellule robotique est identique à celle de la compétition en Russie © Radio France - Lucas Martin-Brodzicki

Romain Guenard et Clément Durandeau ont étudié au pôle d'excellence en robotique de Dijon, au sein de l'UIMM Côte d'Or. Ils espèrent bien donner une meilleure image de leur métier, intégrateur en robotique, régulièrement accusé de détruire des emplois avec la robotisation.