PHOTOS - Deux frères nîmois, dont un polytechnicien, défilent à Paris pour le 14 juillet

Il s'appelle Benoît, 21 ans, et il va défiler ce vendredi 14 juillet 2023 sur les Champs Elysées à Paris. Défiler en plus en tête de cortège. Pourquoi ? Parce que ce nîmois vient de terminer sa première année de Polytechnique, école ô combien prestigieuse située à Palaiseau en région parisienne. Une école d'ingénieurs, surnommée en France l'« X »,, et rattachée au Ministère des Armées. Ce qui vaut aux élèves leur statut militaire. Benoît était au collège Jean Rostand, puis élève au lycée Daudet à Nîmes, avant une classe prépa à Lyon.

Des parents toujours à Nîmes : médecin et pharmacien.

Il s'attend à vivre un moment intense. Les répétitions le week-end dernier lui ont donné un très bel avant-goût de ce qui l'attend.

C'est unique.. son frère sera aussi du défilé, avec la Marine Nationale !

Tous les élèves de première année effectuent un stage dit "de formation humaine et militaire," au sein des armées ou au sein d'organismes civils. Lui a pris des gardes dans des casernes des sapeurs-pompiers de Paris. Six mois à la tête d'une ambulance VSAV (Véhicule de secours et d'assistance aux victimes). Et cela a confirmé son envie d'être au service des autres

Il a signé une convention de réserve : il reprend des gardes à partir de septembre prochain.

Benoît espère aussi à sa façon participer aux Jeux Olympiques de Paris, en 2024. Et sous deux axes. D'abord en restant engagé comme volontaire auprès des sapeurs-pompiers de Paris. Mais aussi en leur fournissant un outil conçu avec plusieurs de ses camarades de promo.

Pour essayer de l'apercevoir : Benoît sera dans le 2e peloton, 3e ligne en partant de la fin.. plutôt côté droit !

Ils seront avec lui 286 à marcher en ligne droite.