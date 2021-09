PHOTOS - Deux poussins Manchot royal sont nés à l'aquarium Sea Life Paris Val-d'Europe

Le carnet rose de l'aquarium Sea Life Paris Val-d'Europe s'étoffe de deux nouveaux bébés. Deux couples de Manchot royal ont donné naissance le 17 et le 19 juillet à un poussin chacun.

Le père du premier couple, parents pour la première fois, a couvé l'œuf durant 53 jours. Dans l'autre couple qui a déjà eu trois bébés, les parents se sont relayés. Ils ont même laissé un autre manchot mâle couver leur œuf. "Dans la nature, souligne l'équipe de l'aquarium, les manchots sont très protecteurs avec leur poussin".

Ce poussin manchot royal a 15 jours et il pèse 888 grammes - Sea Life Paris

Laisser faire la nature

L'aquarium possède une manchotière depuis juin 2017. En quatre ans, quatre manchots royaux sont nés. Ces naissances sont très rares. En captivité, le cycle de reproduction est étendu de 14 à 16 mois.

"A Sea Life Paris, après de longues observations, l'équipe d'aquariologistes a choisi de laisser faire la nature en permettant aux parents de gérer la couvaison et l'alimentation des poussins. Ainsi les poussins sont naturellement pris en charge par leurs parents et intègrent facilement le groupe et ses codes. En résulte une population qui adopte des comportements les plus naturels possibles" indique l'équipe chargée des manchots.

Les parents sont très protecteurs avec leur bébé - Sea Life Paris

Une espèce en voie de disparition

Les manchots royaux font partie des espèces qui intègrent un programme de reproduction en captivité au niveau européen et international. Certains scientifiques estiment qu'en 2100, 70 % des manchots royaux pourraient disparaître.