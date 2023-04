PHOTOS - Dijon : un quartier privé d'eau suite à la rupture d'une canalisation

Le parc de la Colombière et la rue Jean-Baptiste Greuze ont été interdit d'accès ce mercredi 5 avril à Dijon. Une canalisation d'eau potable a rompu, entrainant une inondation des allées du parc et privant d'eau les habitants du secteur. Les habitants ont pu bénéficier d'une distribution de bouteilles d'eau et les agents d'Odivea ont pompé l'eau répandue dans le Parc. La réparation de la canalisation devait prendre plusieurs heures.

Un garage de riverain inondé après la rupture de canalisation © Radio France - Etienne Cholez

la rue inondée après la rupture de la canalisation © Radio France - Etienne Cholez

La rue fermée après l'inondation © Radio France - Etienne Cholez

Des agents d'Odivea en train de pomper l'eau répandue dans le Parc de la Colombière à Dijon après la rupture d'une canalisation © Radio France - Etienne Cholez

Les traces des inondations étaient encore visibles dans les allées du parc de la Colombière à Dijon suite à la rupture de la canalisation © Radio France - Etienne Cholez