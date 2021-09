PHOTOS - Dordogne : les plus beaux (et plus mignons) chiens de l'expo canine de Sorges

La 104ème édition de l'exposition canine de Sorges, une institution ici en Dordogne, se tenait ce dimanche 19 septembre. Près de 1000 chiens (957 exactement) venus de toute la France, de toutes races et de tous poils, étaient réunis dans la commune du Périgord Blanc.