PHOTOS : du bureau au grenier, une Mayennaise a 3.000 poupées chez elle

Quand on aime, on ne compte pas. Marie-Annick qui vit à Cossé-le-Vivien en est la preuve. Elle est passionnée par les poupées et aujourd'hui, dans sa maison, elle a 3.000 modèles. France Bleu Mayenne vous fait découvrir sa collection.