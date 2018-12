PHOTOS - Du chocolat au caviar made in Dordogne

Dordogne, France

Alerte gourmande ! Une idée originale et chocolatée made in Dordogne se glissera peut-être dans votre repas de Noël : le chocolat noir au caviar. C'est une première en France et c'est en vente depuis ce lundi 11 décembre. Une création élaborée par le producteur de Caviar de Neuvic en collaboration avec la chocolaterie Bovetti à Terrasson-Lavilledieu. Cela faisait déjà plusieurs mois que l'éleveur de caviar de Neuvic avait ce produit en tête, et c'est finalement Valter Bovetti qui a trouvé la recette : un doux mélange sucré salé qui n'est pour l'instant vendu qu'à Terrasson-Lavilledieu, en Dordogne.

Une première en France

Le chocolat au caviar c'est une nouveauté. D'habitude, on parle de caviar de chocolat, des perles de chocolat... mais dans la chocolaterie Bovetti, cette semaine, on trouve bel et bien un mélange de caviar et de chocolat noir. C'est un produit qui est dans les tuyaux de Neuvic depuis plusieurs mois déjà, mais qui sort à point nommé, pour les fêtes. Et il remporte déjà un succès : en trois jours, la chocolaterie Bovetti a vendu la moitié de son stock, soit une trentaine de paquets. De nouveaux chocolats noirs au caviar sont donc en préparation.

Ce produit original se vend dans des petits paquets de 60 grammes à 5,90 euros. Une manière "de rendre le caviar beaucoup plus abordable" selon Laurent Deverlanges, PDG fondateur du Caviar de Neuvic. Car une boite de 40 grammes de caviar séché Neuvic se vend à 80 euros.

Laurent Deverlanges, PDG fondateur du caviar de Neuvic Copier

Un équilibre sucré-salé

Cette création n'est pas si compliquée à réaliser à en croire Valter Bovetti. Il faut d'abord mélanger du chocolat noir à du caviar, mais avec des doses précises, car "il faut que ça ne sente pas trop la mer". Et pour trouver l'équilibre parfait, Valter Bovetti a travaillé pendant deux jours. "D'abord on a cherché un chocolat rond et pas acide, pour ramener le [goût] iodé on a amené un petit peu de fleur de sel, on a ajouté un petit peu d'algues", etc.

Valter Bovetti est fier d'avoir relevé le défi lancé par le producteur de caviar et réalisé un produit régional : "l'idée de faire du co-branding avec une entreprise régionale qui travaille dans les règles de l'art, c'est super" se réjouit Valter Bovetti.

Valter Bovetti, artisan chocolatier © Radio France - Laurine Benjebria

Valter Bovetti, artisan chocolatier à Terrasson-Lavilledieu Copier

Un produit qui étonne les gourmands

A première vue, le produit n'a pas l'air si original : un petit palet de chocolat noir de 3 grammes, dans un paquet placé au milieu d'autres produits chocolatés... mais en y regardant de plus près on aperçoit les éclats de de sel... puis vient l'odeur iodée. De quoi rendre pantois les clients de la chocolaterie Bovetti. "Original", "curieux", "bizarre" leur viennent à l'esprit. Certains se laissent tenter. C'est le cas de Nicolas, un touriste charentais qui n'a jamais goûté à du caviar. Après avoir flâné à peine dix minutes en boutique, il place le petit paquet de chocolat au caviar dans son panier "parce que je suis curieux (...), il faut bien se faire des plaisirs dans la vie".

Le chocolat noir au caviar de Bovetti-Neuvic © Radio France - Laurine Benjebria