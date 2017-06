PHOTOS | Du vent, du soleil... et beaucoup d'ambiance pour la dernière journée de l'Ardéchoise

La 26ème édition de l'Ardéchoise s'est terminée ce samedi. 8 000 cyclistes étaient alignés au départ de Saint-Félicien en Ardèche. Ils ont traversé les villages du département sur six parcours, où les habitants leur avaient préparé un accueil de choix.

Il fallait se lever tôt pour s'aligner sur le départ de la dernière journée de l'Ardéchoise. A Saint-Félicien, 8 000 cyclistes étaient rassemblés pour avaler les kilomètres sur les routes ardéchoises. C'est la mascotte de la cyclosportive, Robert Marchand, 105 ans et recordman de distance chez les plus de 100 ans, qui a donné le départ. Il est parti avant tout le monde, en compagnie de Gérard Mistler, le président de l'association Ardéchoise.

Robert Marchand et Gérard Mistler, au départ de la dernière journée de l'Ardéchoise. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Le peloton a fait de même quelques minutes plus tard. En tout, 15 520 cyclistes se sont inscrits à cette 26ème édition de l'Ardéchoise.

Les cyclistes ont ensuite roulé jusqu'à Pailharès, puis Nozières, avant de rejoindre Lamastre, où les habitants les attendaient dans une ambiance carnaval de Venise. "Chaque année, on a un thème différent", confie Magali, commerçante à Lamastre et qui avait mis son plus beau costume d'époque. "C'est une grande robe verte, j'ai aussi la perruque, le loup .. C'est comme si on y était ! La musique, la fête, c'est que du bonheur."

Les cyclistes se sont arrêtés pour boire un café ou reprendre des forces à Lamastre. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Tout le village était décoré au couleurs de l'Ardéchoise, jaune et violet, mais aussi en vert, blanc et rouge, les couleurs du drapeau de l'Italie, carnaval de Venise oblige.

Ravitaillement obligatoire à Lamastre pour beaucoup de cyclistes. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"Pour l'instant, ça va", disent les cyclistes. "Ce sera plus dur dans quelques dizaines de kilomètres..." © Radio France - Tommy Cattaneo.

Ambiance Carnaval à Lamastre pour la 26ème édition de l'Ardéchoise. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Pour organiser les quatre jours de course, baliser les parcours, guider les cyclistes le jour J, pas moins de 9 000 s'activent et se sont activé depuis des mois. Certains le font depuis 18 ans, d'autres depuis quelques jours. Mais ils sont tous d'accord : l'ambiance est toujours au top lors de l'Ardéchoise.