PHOTOS - Elles récupèrent 120 boîtes solidaires pour le Noël du Secours Populaire à Saint-Gély-du-Fesc

Pour déposer sa boite solidaire, Cathy doit se frayer un chemin parmi les montagnes de cadeaux qui occupent l'agence LPA, agence immobilière gérée par Nadine. "C'est magnifique ! Il y a des paquets partout, de toutes les couleurs, on dirait l'atelier du père Noël !"

La boîte solidaire de Cathy est destinée à une femme. Elle y a mis un pull, un bijou, un livre, une tablette de chocolat et un kit d'hygiène. "Du dentifrice, du shampoing, des lingettes, décrit-elle, des choses qui peuvent aider quelqu'un en difficulté, je l'espère".

Le paquet vient s'ajouter à la centaine exposée dans l'agence de Nadine. Il y a des cadeaux pour tous : hommes, femmes, ados, enfants et même chiens ! Nadine explique : "Les personnes de la rue vivent souvent avec des chiens donc on a décidé de faire aussi des petits paquets pour toutous."

La gérante a été vraiment surprise par l'élan de générosité : "J'ai rencontré énormément de gens très sympas, très gentils. Tous les matins, j'étais motivée à l'idée d'aller travailler." Elle raconte par exemple sa rencontre avec Maryse :

Christine est l'autre acolyte de cette aventure. Elle a fait connaître le projet dans la commune :

On est allés coller des affiches dans les commerces... On était très actives sur les réseaux sociaux, on répondait aux gens, on mettait des messages "bientôt cent boîtes, qui viendra déposer la centième ?". Ca a fait effet "boule de neige" avec le bouche-à-oreille