PHOTOS - En Ariège, la course contre la montre pour restaurer une route du Tour de France démolie par les intempéries

Début juin, en Ariège, un violent orage a gravement endommagé la route par laquelle doit passer le Tour de France le 14 juillet, au niveau du col d'Agnes. Le compte à rebours a donc été lancé pour la rendre de nouveau praticable. État des lieux, alors que le peloton s'est élancé samedi d'Allemagne.

C'était le 2 juin dernier, un violent orage provoque d'importants éboulements et coulées de boue sur la RD8F, coupée en plusieurs endroits, quelques kilomètres après le village d’Aulus-les-Bains, en direction du sommet du col d’Agnes. Route touristique réputée mais également lien entre les vallées pour les habitants du Haut-Couserans, elle doit également accueillir le Tour de France le 14 juillet lors de l'étape 100% ariégeoise entre Saint-Girons et Foix.

Le tracé de l'étape entre St Girons et Foix, le 14 juillet. - GeoAtlas

L'eau a coupé la route en quatre endroits, avec des tranchées de 2-3 mètres sur le bord des routes qui ont cédées sous l'impact du torrent.

"C'était spectaculaire", Alain Naudy, CD09 Copier

Dès les jours suivants, les équipes de la direction départementale de la voirie et de l’entreprise Malet, sollicitée en urgence, sont mobilisées pour dégager la voie et étudier les solutions pour rétablir la circulation au plus vite. Un chantier considérable : les aqueducs sont obstrués par des pierres et des branchages, le cours de deux ruisseaux contigus est dérivé par les éboulis. Au total, la chaussée, coupée en quatre endroits, nécessite une réfection complète sur 780 mètres.

La chaussée a été rendue impraticable (photo prise le 9 juin). - Services du CD09

Il a fallu faire une paroi clouée, recréer une chaussée et des revêtements. "C'est une sorte de procédure accélérée puisque nous n'avons qu'un seul appel d'offre en sept jours, pour la paroi clouée. Pour le reste, c'était des bons de commandes, des entreprises choisies pour trois-quatre ans et qu'on a en permanence sous la main", explique Alain Naudy, vice-président du Conseil Départemental en charge des travaux. Le Département ne souhaite pas s'avancer en donnant une date précise, ce qui est sûr c'est que la route sera rouverte avant le 14 juillet, sans doute quelques jours avant. Mais la commission passée le 30 juin dernier n'a pas acté de date officielle.

"En montagne, il est toujours plus difficile d'intervenir", Alain Naudy du CD09 Copier

Il a fallu aussi évacuer les pierres. - Services CD09

Une course cyclistes que les ariégeois connaissent bien, "l'Ariégeoise", a été déviée fin juin. Les 5.000 participants devaient passer par ce col d'Agnes. Le coût des travaux pour cette RD8f, à charge du Département, est évalué à 360.000 euros.

Même si le Tour n'était pas passé, ce col est très emprunté des touristes donc il fallait intervenir. C'est vrai qu'avec le Tour, on a accéléré les choses — Alain Naudy, CD09

Dernière photo des travaux, réalisée il y a une semaine, le 23 juin. - Services du CD09

