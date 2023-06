Si vous avez déjà visité ou si vous n'avez jamais visité le village de Châteauneuf-en-Auxois, vous avez une bonne raison de le découvrir ou d'y retourner. Ce lundi 12 juin, son château vient en effet de vivre une journée historique. Une énorme grue à déposer au millimètre près, un toit pointu sur l'une de ses tours datant du XVe siècle. De mémoire d'homme personne n'avait vu le château ainsi. "On dispose de gravures datant de 1830 où déjà le toit de cette tour est absent. Il n'existe aucune représentation de cette coiffe. Et pourtant , elle a bien existé un jour" explique Virginie Malherbe, conservatrice du château.

ⓘ Publicité

Cette magnifique bâtisse dont les origines remontent au XIIe siècle est aujourd'hui la propriété de la Région Bourgogne-Franche-Comté. La collectivité investit jusqu'à fin 2024 4,7 millions d'euros pour le rénover. "On ne met pas une toiture pour faire seulement joli, c'est aussi une recommandation des architectes pour éviter que la pluie n'endommage notre édifice" précise Virginie Malherbe.

Une opération "monumentale" sous les yeux émus des habitants

Châteauneuf , en Côte-d’Or est labellisé "Village fleuri deux fleurs" et "station verte". Ce bourg médiéval est déjà classé parmi les 159 "Plus Beaux Villages de France". Au gré de ses rues, on découvre des lavoirs, des fontaines, des maisons classées, des jardins, et surtout sa forteresse du XIIe siècle , conservée presque intacte. Elle fut l'un des lieux de pouvoirs des Ducs de Bourgogne.

Cette journée historique, beaucoup d'habitants du village ne voulait la rater pour rien au monde et c'est téléphone portable ou appareil photo à la main qu'ils ont suivi le déroulé des opérations.

Beaucoup d'habitants du village ne voulait rater pour rien au monde ce moment historique, et c'est téléphone portable ou appareil photo à la main qu'ils ont suivi le déroulé des opérations. © Radio France - Olivier Estran

Le toit suspendu à la grue lors de sa mise en place sur la tour du château de Châteauneuf-en-Auxois © Radio France - Olivier Estran

La mise en place du toit sur la tour du château de Châteauneuf-en-Auxois plus de deux cents ans après sa disparition © Radio France - Olivier Estran

Une tête sculptée découverte cachée dans un mur

La charpente qui vient d'être posée est copiée sur le magnifique travail des charpentiers du Moyen-âge, dont on découvre le détail dans une tour voisine. À l'occasion du chantier préparatoire à la pose de la charpente, les ouvriers ont découvert une pierre singulière. Une tête sculptée qui était dissimulée dans le mur. Elle sera désormais exposée en bonne place. On ne connait pas son histoire, mais elle a été baptisée "Armando" en hommage à l'un des ouvriers qui l'a découverte.

Le détail de la charpente d'une tour voisine © Radio France - Olivier Estran

A qui appartenait ce visage ? et pourquoi l'avoir dissimulé ? © Radio France - Olivier Estran

Plus de 55.000 visiteurs l'an dernier

L'année dernière , le château de Chateauneuf a attiré plus de 55.000 visiteurs, soit 10.000 de plus qu'avant la crise Covid. la Region va poursuivre ses travaux de rénovation jusqu'à fin 2024. Il s'agit notamment d'aménager la cour qu'elle soit accessible aux personnes à mobilité réduite, et de réaliser un belvédère qui domine la magnifique vallée en contrebas. Le château de Chateauneuf est ouvert à la visite presque toute l'année.