PHOTOS - En Mayenne, des fèves à l'effigie de Johnny Hallyday dans les galettes des rois

Saint-Denis-d'Anjou, France

C'était en 1970. Un concert organisé par le comité des fêtes du village. Et puis, un petit matin d'hiver, plus récemment : "quand on se réveille à 2h30 et à la radio on apprend que Johnny est mort c'est une légende qui part" explique Hervé Gille, le patron de la boulangerie-pâtisserie "Les Délices d'Anjou".

Tout est donc réuni pour un bel hommage à la rock star. Derrière une vitrine, un présentoir en forme de guitare et les fèves à l'effigie de Johnny : "il y a une dizaine de fèves. Cette collection nous plaisait et ça représente une guitare, des albums, des santiags, le blouson de cuir et son visage".

les fèves Johnny à St-Denis d'Anjou © Radio France

Et le bouche à oreille fonctionne déjà très bien raconte Sophie, la vendeuse : "le 1er janvier, un homme est venu de la part de sa fille. Et là il se tourne, il me montre sa veste où il y avait une énorme photo de Johnny. On a parlé une demi-heure c'était sympa".

La couronne Johnny © Radio France

Du Johnny à St Denis d'Anjou.

A 50 km de là, toujours en Mayenne, à Cossé-le-Vivien, un boulanger, lui, a glissé des mini-lingots d'or d'une valeur de 50 euros dans quelques-unes des galettes mises en vente ce mois-ci.