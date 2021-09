PHOTOS - Equidays : un artiste dessine des chevaux géants sur des plages du Calvados

Les Equidays, la fête du cheval démarre le 23 octobre prochain dans le Calvados. Six jours de concours, de spectacles équestres, de visites d'hippodromes, une grande parade aussi. Tout cela, dans six villes : Caen, Bayeux, Vire, Falaise, Lisieux et Deauville. Si vous n'êtes pas au courant, le Département qui chapeaute l'événement a trouvé une idée originale pour vous informer. L'artiste "Sym Art's" réalise des dessins géants sur le thème du cheval, sur des plages du Calvados.

Ce jeudi 2 septembre, il a fait un dessin de 15 mètres, une cavalière sur un cheval, sur la plage d'Arromanches.

Pour réaliser ce dessin dans le sable, l'artiste a mis trois heures. © Radio France - Aurore Richard

D'abord dessiné sur une feuille A4, "Sym Art's" réalise ensuite un premier jet sur le sable, avant de terminer au rateau. © Radio France - Aurore Richard

C'est fabuleux, c'est magnifique

Son travail a forcément attiré pas mal de curieux. "Cela me fait penser à Deauville, cela met en valeur le cheval et surtout la Normandie", décrit une passante.

C'est une oeuvre de "land art", c'est-à-dire une oeuvre d'art réalisée avec la nature. © Radio France - Aurore Richard

Dommage que ce soit éphémère

Avec la marée, la mer remonte et fait disparaître le dessin. © Radio France - Aurore Richard

Pour voir travailler cet artiste en vrai, il dessine ce vendredi 3 septembre sur la plage de Colleville-sur-Mer entre 15 et 17 heures. Mêmes heures samedi 4, à Cabourg, dimanche 5 à Trouville-sur-Mer et lundi 6 septembre à Houlgate.