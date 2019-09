PHOTOS ET VIDEO - Vélotour de Djion : vous étiez plus de 7 500 à visiter l'agglomération

"Ce qui nous a plu c'est qu'on est passé dans les serres de la ville, on a vu la Chartreuse, le Puits de Moïse et en plus on a eu beau temps! C'était un tour plutôt campagnard, on est un peu sorti de la ville!" expliquent deux participants du Vélotour 2019 de Dijon.