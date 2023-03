Grève des éboueurs : qui transforme les poubelles de Paris en "monstres gentils" ?

7.300 tonnes à ramasser

Comment rendre la grève plus agréable ? Depuis une semaine, le street artiste Marcel Delaville - surnommé "Bisk" - sillonne les rues de la capitale et transforme les montagnes de déchets en petits personnages rigolo !

Une façon de s'amuser de la situation tendue que traverse actuellement la ville de Paris : depuis trois semaines, les éboueurs protestent contre la réforme des retraites et ne ramassent plus les déchets dans plusieurs arrondissements.

Des monstres gentils, oui c'est un paradis ?

Quelques uns des monstres imaginés par le street-artiste Bisk lors de la grève des éboueurs à Paris en mars 2023 - Bisk - Instagram

Cartons, cagettes, sacs en plastique, matelas, planches de bois, toboggan abandonné, plaques de polystyrène... tout est réutilisé pour donner vie à des monstres plus vrais que nature !

La nuit tombée, l'artiste Bisk sillonne les rues et réorganise les déchets en prenant soin de leur donner un visage amical. "Tout est déjà là" explique l'artiste dans une interview accordée au journal Le Monde .

Quelques bombes de peintures et morceaux de scotch lui permettent d'accentuer les pupilles et de faire apparaitre sourires et yeux perçants !

Au total, une quinzaine de monstres a déjà vu le jour, immortalisés par des passants plutôt amusés. Mais attention, faites vite : les monstres sont amenés à disparaitre ! Le ramassage des ordures est relancé et des réquisitions sont exigées. C'est tout le principe du street-art : une œuvre éphémère.

Une idée originale qui a le mérite de faire le buzz et de faire sourire quelques parisiens agacés par ces dégradations "monstres" sur les trottoirs !