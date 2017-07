PHOTOS : France-98 et le Stade Toulousain font le show pour la bonne cause

Zidane, Deschamps, Lizarazu, Barthez… A Ernest Wallon, les champions du monde de 98 ont défié les rugbymen du Stade toulousain, lundi 10 juillet, lors d'une rencontre caritative pour l’association de Pascal Olmeta "Un sourire, un espoir pour la vie". Retour en photos sur ce match d'exception.

Ce lundi 10 juillet, la pelouse d'Ernest Wallon avait des airs de piste aux étoiles. A l'occasion d'un match caritatif au profit de l'association de Pascal Olmeta "Un sourire, un espoir pour la vie", qui a pour but d'aider les enfants malades ainsi que leur familles, sept anciens Bleus, vainqueurs de la Coupe du Monde 1998, ont fait le déplacement jusque Toulouse pour y défier les rugbymen du Stade Toulouse. Bixente Lizarazu, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Fabien Barthez, Vincent Candela, Alain Boghossian... et, bien sûr, Zinédine Zidane, Zidane, qui n'a pas hésité à faire l'aller-retour de Madrid en avion privé.

Interpellé en permanence depuis les gradins pour une dédicace ou un selfie, Zinédine Zidane s'est rendu disponible pour ravir les toulousains. © Radio France - Rémi Vallez

Un stade à guichet fermé, un mi-temps football, et une mi-temps rugby

Ce jeune homme aura beau tout tenter pour alpaguer son idole: "Zizou" ne viendra pas apposer sa signature en bas de son portrait. © Radio France - Rémi Vallez

Dans un stade Ernest-Wallon plein à craquer, (19 000 places), les Bleus et les Rouge et Noir ont successivement disputé une mi-temps de football, pendant 45 minutes, puis une autre, de rugby, durant 40 minutes. Et même s'ils ont pris six buts dans la musette, dont une superbe tête de plongeante de Didier Deschamps, les stadistes se sont montrés plutôt adroits balle au pied... On a d'ailleurs pu apercevoir certains anciennes gloires du club comme William Servat ou Yannick Jauzion rechausser les crampons pour l'occasion.

Les joueurs du Stade Toulousain ont pris les choses très au sérieux avant de défier les champions de France-98 : entraînement aux coups francs, aux tirs aux buts, et étirements studieux... © Radio France - Rémi Vallez

Malgré un festival offensif de France-98 en première mi-temps, la déception est immense pour les 19 000 spectateurs : Zidane n'a pas marqué... © Radio France - Rémi Vallez

En deuxième mi-temps, celle du rugby, les deux équipes se sont mélangées pour que le débat ne soit pas à sens unique... "On se serait fait broyer, autrement!", rigole Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur de l'Equipe de France de football, lui qui arbore déjà une petite trace de coup au niveau de la pommette, un souvenir de Iosefa Tekori...

Fabien Barthez à la passe pour Richie Gray : les champions du monde et les stadistes ont mixé leurs équipes pour manier la balle ovale, en deuxième-mi temps. © Radio France - Rémi Vallez

La recette du match, environ 350 000 euros, sera reversée à l'association de Pascal Olmeta, qui s'est dit "très ému" par la réussite de cette belle fête. En attendant la prochaine, encore à Toulouse ?