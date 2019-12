PHOTOS - France Bleu Gironde en direct de la ligne D du tramway à Bordeaux

Bordeaux, France

La quatrième ligne du réseau de tramway de la Métropole de Bordeaux roule après trois ans de travaux et une première expérimentation menée au cours de l'été dernier. Après l'inauguration samedi de la ligne D du Tram en présence notamment d'Alain Juppé, entre l'esplanade des Quinconces et la Mairie du Bouscat, retrouvez toute l'équipe de France Bleu Gironde pour une matinale spéciale avec Dominique Bourdot, Marie Rouarch et Aurélie Bambuck, en direct d'une rame en circulation transformée en studio radio, ce lundi entre 6h et 9h.