PHOTOS - France Bleu Isère remporte l'Ékiden de Grenoble... en catégorie 'presse' !

À défaut de concurrencer l'Entente Athlétique de Grenoble (EAG), vainqueur de cette édition 2017 de l'Ékiden, France Bleu Isère s'est illustré ce week-end en terminant aux deux premières places du classement 'presse'. Retour en photos sur cet exploit, qui sera surement dans les livres d'histoire.

"On est bien ensemble", mais quand on est trop, il faut se diviser. France Bleu Isère présentait deux équipes ce dimanche au départ de la neuvième édition de l'Ékiden. Un marathon en relais de 6 coureurs : trois fois 5 km, deux fois 10 km et un dernier relais de 7 km 195. Ce qui devait être une journée de cohésion de groupe s'est transformé en lutte sans merci pour prendre le dessus sur l'autre équipe. À ce petit jeu, notre équipe numéro 2, favorite sur le papier, à logiquement triomphé de ses rivaux au terme d'un dernier relais haletant. Résultat final : l'équipe numéro 2 termine à la 392e place sur quelques 750 équipes en 3h37, cinq minutes avant l'équipe numéro 1, 454e au classement général. Cerise sur le gâteau, nos deux équipes terminent au deux premières places du classement 'presse', devançant notamment Télé Grenoble et Les Affiches.

Retour en photos sur ce dimanche sportif pour notre équipe

Ils ont ouvert le bal et terminé le premier relais de 5 km main dans la main, Jean-Lou Philippe et Gérard Fourgeaud débriefent leur course © Radio France - Julien Morin

Après 10 km d'efforts, Gérard Coste et Véronique Saviuc gardent le sourire © Radio France - Julien Morin

Sportif à l'antenne, sportif dans la vie : Antonin Kermen en termine avec l'un des meilleurs temps (à la radio) © Radio France - Julien Morin

Un confrère d'une autre maison s'est infiltré dans notre équipe, sous le regard de Véronique Pueyo © Radio France - Julien Morin

Dix minutes après sa course... Antonin renoue avec l'essentiel, aidé par votre serviteur © Radio France - Julien Morin

Ils se sont tirés la bourre dans le dernier relais, duel de savoyards expatriés pour la gagne © Radio France - Julien Morin