PHOTOS - Grand Prix de France : la Batmobile sur la piste du Castellet

Le Grand Prix de France de Formule 1 se poursuit ce samedi sur le circuit Paul Ricard du Castellet (Var). La séance de qualification démarre à 15h00. Un peu plus tôt dans la journée, les spectateurs pourront apercevoir sur la piste la Batmobile !

C’est sa première sortie mondiale et officielle ! La Batmobile est ce week-end sur le circuit Paul Ricard du Castellet où se déroule la 61ème édition du Grand Prix de France de Formule 1. Les propriétaires de la société "Movie Cars Central", qui réunit la plus grande collection de voitures de cinéma en Europe, exposent au pied des tribunes du circuit varois une quinzaine de véhicules : la 406 de Taxi, le fourgon d’Agence Tous risques, la coccinelle Choupette… et donc la Batmobile.

Ce véhicule ailé, d'un sublime noir mat, n’est pas la voiture vue dans le premier Batman tourné en 1989 mais la seule réplique certifiée par Warner Bross. La structure de la voiture a été réalisée aux Etats-Unis, à partir du moule originale de la Batmobile. C’est ensuite un garage situé près d’Arras qui s’est chargé de la remise en état. La Batmobile mesure près de 6 mètres de long, roule avec un moteur V8 de Corvette d'à peu près 300 chevaux. Son cockpit s’ouvre comme dans le film, grâce à un système à air comprimé, et il est réalisé avec de nombreuses pièces d'avion.

La Batmobile et les autres voitures de cinéma paradent ce samedi à 9h25 sur la piste du circuit Paul Ricard du Castellet. Le programme de la journée est à retrouver ici.

La Batmobile lors de son arrivée sur le circuit du Castellet © Radio France - Sophie Glotin

La Batmobile et ses ailes ont été conçues à partir du moule original du véhicule vu dans le premier Batman (1989) © Radio France - Sophie Glotin