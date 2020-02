VIDEOS - Ils se sont dit oui : les Gras de Douarnenez ont célébré leurs noces

Davina Geronima Savina et Charles Andrew In Garce se sont dit oui. Ils sont les deux mariés des Noces des Gras. Tous les ans, pendant le dimanche des Gras de Douarnenez, deux fêtards se marient sous le regard d'une cinquantaine d'invités exclusivement masculins. Aujourd'hui, les festivités étaient placés sous le signe du far-west. Les époux sont arrivés en calèche, tirés par deux chevaux et ont été mariés par le shérif de "Douarnenez City".

Les Noces des Gras à Douarnenez - le reportage de Roméo Van Mastrigt

Reportaj e brezhoneg straedoù Douarnenez gant Tudi Crequer

Les 53 invités des Noces des Gras © Radio France - Roméo van Mastrigt

Laura Ingalls était des invités ! © Radio France - Roméo van Mastrigt

Ma'Dalton et ses 4 fils sont venus célébrer les Noces © Radio France - Roméo van Mastrigt

Le traditionnel défilé des Gras le dimanche après-midi

Défilé des Gras de Douarnenez © Radio France - Adeline Divoux

