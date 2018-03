Le Poitevin Vincent Hulin court en ce moment en Nouvelle-Zélande, dans la course Alps 2 Ocean Ultra. Une course de 316 kilomètres qui se termine samedi. Une véritable aventure pour lui, qui est habitué aux défis de ce genre.

Poitiers, France

On le sait : Vincent Hulin est un habitué des défis. Amateur de course à pied, il participe à de multiples compétitions sur son temps libre. En 2016, il avait notamment bouclé les 866 kilomètres de la Transpyrenea. Cette année, son dévolu est tombé sur la Nouvelle-Zélande, et la course Alps 2 Ocean Ultra, une course longue de 316 kilomètres .

La course a débuté il y a quatre jours, le 25 février dernier. Au programme : la traversée de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, en partant du point culminant, le mont Cook (3500 mètres d'altitude) jusqu'à un petit village de pêcheurs situé beaucoup plus bas dans les contrées du pays du Kiwi.

L'objectif de Vincent Hulin n'est pas de remporter la compétition, mais plutôt de vivre une aventure, au cœur d'un des pays au monde offrant les paysages les plus variés. Il a donc pris un drone et une caméra pour pouvoir rendre compte à ses fans au jour le jour de son épopée, le tout en compagnie de son désormais habituel compagnon Alexandre Lucas, lui aussi Poitevin.

En ce moment, c'est l'été en Nouvelle-Zélande. Alors avec un sac qui pèse 10 kilos, c'est un défi douloureux pour les organismes.

Vincent Hulin est actuellement 31ème de la compétition, sur 110 coureurs. (à actualiser !!!) Une place plus qu'honorable pour un coureur qui ne vise pas les premières places.

Vincent Hulin termine sa course dans deux jours, samedi. Il sera de retour à Poitiers mardi.