PHOTOS - Impressionnante opération de sauvetage au sommet de la cathédrale de Quimper

Un impressionnant exercice d'évacuation a pris place du haut d'une des tours de la cathédrale de Quimper. Il faut sauver une victime prise d'un malaise à plus de 50 mètres d'altitude.

Quimper, France

L'exercice d'évacuation réalisé par les cinq sapeurs-pompiers de l'unité du GRIMP (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux) a de quoi faire froid dans le dos. Du haut des 50 mètres de la tour sud de la cathédrale de Quimper, il faut faire descendre une victime prise d'un vertige ou d'un malaise sur une civière. Il faut la faire glisser sur une tyrolienne tendue entre la cathédrale et le camion de pompiers à son pied.

L'adjugeant chef-adjoint en haut de la tour Sud de la cathédrale de Quimper © Radio France - Roméo Van Mastrigt

"On reçoit régulièrement des visiteurs ou des ouvriers qui font des travaux. L'escalier qui fait 50 cm de large ne permet pas de faire descendre un brancard", explique Pierre Alexandre, architecte des bâtiments de France et conservateur de la cathédrale, "c'est pourquoi on fait appel aux pompiers aujourd'hui pour être prêt si une intervention devait avoir lieu."

Les sapeurs-pompiers du GRIMP se situent à plus de 50 mètres d'altitude © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Il faut d'abord attacher la sangle qui permettra d'accueillir la tyrolienne à même la pierre de la cathédrale. Pour ne pas déstabiliser l'édifice, il faut l'attacher à un endroit où la pression pour les piliers n'est pas trop forte.

Un sapeur-pompier attache la sangle à même la pierre de la cathédrale. © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Le mannequin de 70 kg qui fait office de victime doit ensuite être attaché dans la civière, de façon à être totalement immobilisé. Le brancard est ensuite fixé à la tyrolienne puis glisse le long des cordes.

Il faut attacher le mannequin dans cette civière. © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Opération réussie pour les sapeurs-pompiers du GRIMP. L'opération est un succès, réalisée en un peu plus d'une heure et demie. D'autres interventions sont à prévoir pour former tout le personnel de l'unité technique. Dans le Finistère, ils sont 18 à évoluer au GRIMP.