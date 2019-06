PHOTOS - Jean Thoby, l'homme qui fait chanter les plantes

40330 Gaujacq, France

Jean Thoby, le fondateur du plantarium de Gaujacq en Chalosse s'intéresse depuis une dizaine d'années à la génodique, l'étude sur les vibrations des plantes. Il fait partie de la quarantaine de scientifiques à étudier la discipline partout dans le monde. En France, c'est le seul.

Pour transmettre et faire connaitre cette science nouvelle, Jean Thoby fait de la musique botanique. Il traduit les ondes émises par les plantes en son. Pour ça, il dispose de boîtiers. C'est un peu comme si on captait nos ondes cérébrales. Les capteurs sont délicatement posés sur les feuilles ou plantés dans la terre. Jean Thoby, le musicien botaniste, donne ensuite une couleur à ce son en choisissant de les faire sonner comme une flûte de pan, une percussion et même une chorale.

La génodique, une science prédictive

La musique des plantes, la génodique, est une science d'avenir pour mesurer la pollution ou prévenir les tsunamis, par exemple. Un chercheur japonais vient notamment d'identifier et d'isoler les ondes émises par les arbres avant un tsunami. Il a mis au point des machines branchées uniquement sur ce type d'ondes. Cela permet de donner l'alerte 48 heures avant.

Le concert de Jean Thoby a lieu ce mercredi 19 juin à 18 heures dans le jardin de la bibliothèque de Tyrosse, en avant-première de la fête de la musique. C'est gratuit.

Les "plantes-instruments" de Jean Thoby © Radio France - Leïla Benjelloun