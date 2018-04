Montpellier, France

Il ne sera pas l'immeuble le plus haut de Montpellier, mais il dépasse déjà l'hôtel de région, dont il n'est distant que de quelques dizaines de mètres seulement.

L'arbre blanc est le nom que ses architectes et promoteurs ont donné à ce nouvel ensemble résidentiel dont l'achèvement est prévu d'ici cet été.

Sa particularité, ce sont ses futurs 193 balcons suspendus au dessus du vide qui font inévitablement penser aux branches d'un arbre, ou a ses feuilles.

Les premiers balcons ont commencé à être fixés au mois de décembre.

Un défi technique qui, selon ses promoteurs, n'aurait pas de précédent en France.

De Tokyo à Montpellier

L'idée de l'arbre blanc a germé dans les imaginations fertiles de cinq jeunes ingénieurs, le japonais Sou Fujimoto et les français Marie de France, Nicolas Laisné, Dimitri Roussel et Manal Rachdi.

"Nous étions tous les cinq à Tokyo, en train d'imaginer toutes sortes de maquettes, et soudain l'idée de ces grands balcons qui apparaissent sur la tour s'est imposée" explique ce dernier.

Alain Gillet, architecte lui aussi, mais impliqué dans le projet en tant que co-promoteur pour la société Evolis, ne connaît pas en France d'autres immeubles de ce type.

"Les engins de levage, la construction, la fixation et la réalisation sont totalement inédits. Et ils ont été rendus possibles grâce au travail de nos ingénieurs."

Trois balcons tous les deux jours

60 ouvriers travaillent en permanence sur le chantier de l'arbre blanc. Les délais semblent pour l'instant respectés.

Chaque balcon représente la moitié de la superficie de chaque appartement. Des balcons assemblés au sol, puis hissés par une grue jusqu'à leur étage, ou ils sont ensuite solidement attachés à la paroi de l'immeuble.

"On a déjà posé tout le 16ème étage et une partie du 15ème. Ces balcons pèsent chacun entre 5 et 6 tonnes. On peut arriver à poser 3 balcons tous les deux jours, à condition que le vent ne nous stoppe pas dans la pose, sinon, on les stocke en bas" explique Cyrill Meynadier, un autre co-promoteur de l'arbre blanc.

Tout devrait être achevé d'ici la fin de l'été 2018.

Les appartements se sont vendus entre 4500 et 6000 euros le mètre carrés.

Et si l'idée d'acheter une des plus belles vues de Montpellier vous venait, oubliez vite. Les 193 appartements et leurs balcons ont déjà tous trouvé preneurs.

L'arbre blanc, un défi technique - Reportage Copier

Cyrill Meynadier, un des co-promoteurs du projets Copier

Les premiers balcons ont été installés au mois de décembre © Radio France - Guillaume Roulland

Selon ses promoteurs, le concept architectural est unique en France © Radio France - Guillaume Roulland

Avant d'être haussé et fixé aux étages, chaque balcon est d'abord assemblé au sol © Radio France - Guillaume Roulland

Chaque balcon est constitué d'une structure entièrement metallique © Radio France - Guillaume Roulland

Les balcons sont ensuite fixés à la façade du bâtiment au moyen de grosses vis et boulons © Radio France - Guillaume Roulland

Les balcons de l'arbre blanc offrent une vue imprenable sur Montpellier © Radio France - Guillaume Roulland

Le bâtiment, qui compte au total 16 étages, dépasse désormais l'hôtel de région © Radio France - Guillaume Roulland