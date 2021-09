L'astronaute Thomas Pesquet a posté ce dimanche sur ses réseaux sociaux des photos prises depuis l'ISS, la station spatiale internationale, où on y voit Orléans notamment et d'autres villes le long de la Loire. Il a également fait un petit clin d'œil à la "Loire à vélo" dans ses publications.

PHOTOS - L'astronaute Thomas Pesquet photographie Orléans et la Loire depuis l'ISS

La ville d'Orléans enfin immortalisée dans la collection de photos de Thomas Pesquet. L'astronaute a publié ce dimanche une série de photos prises depuis l'espace et l'ISS, la station spatiale internationale, de plusieurs ville autour la Loire. On peut y voir notamment Nantes, Angers, Tours mais également Orléans !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Sur la photo d'Orléans, on identifie clairement le nord et le sud d'Orléans, le pont Georges V, le pont Thinat et l'avenue Gaston Galloux. Vous pouvez également vous amuser à trouver votre appartement ou votre maison sur le cliché.