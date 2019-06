PHOTOS - L'église de l'Escarène s'offre trois nouvelles cloches

L'Escarène, France

Elles s'appellent Marie, Marianne et Pastourella et pèsent respectivement 216, 125 et 90kg et ce sont les trois nouvelles cloches de l'église Saint-Pierre-ès-Liens de l'Escarène. Elles ont été fondues traditionnellement puis démoulées à quelques mètres de l'édifice par des fondeurs venus de Strasbourg. "Les cloches sont en bronze et sont composées de 78% de cuivre et de 22% d'étain. C'est très précis mais cela permet surtout de garantir une bonne sonorité des cloches", explique Julien Calcaterra. Des matériaux transformés sous forme liquide puis versés dans des moules confectionnés en Alsace. "Selon la tradition, ils sont en argile, en paille et en crottin de cheval", précise le fondeur. Après leur fonte samedi, chacune des trois cloches a passé la nuit sous terre, au bord du paillon. C'est aussi une tradition pour faire reposer le bronze et qu'il se solidifie. Au petit matin, les opérations de déterrage ont débuté, avec de simples pelles. Puis le public a pu assister dimanche après-midi à la casse des moules, laissant apparaître les trois nouvelles cloches, ovationnées pour l'occasion.

Les anciennes cloches pas accordées

Il y a quatre cloches sur le clocher de l'église de l'Escarène. Une est en bonne état et donc conservée, les autres n'ont pas le même âge mais la même fatigue. "Il y a eu une analyse musicale des cloches existantes. Il s'est avéré que les trois cloches les plus anciennes n'avaient pas une belle sonorité, elles n'étaient pas accordées ce qui est normal puisqu'elle n'avaient pas la même date de fabrication", ajoute Julien Calcaterra. Depuis la création de l'église, au XVIIème siècle, les cloches étaient changées à fréquence régulière. " Tous les 50 ans ! Mais depuis 1860, plus rien. Il était temps", se réjouit le maire Pierre Donadey. Après leur bénédiction, prévue à la fin du mois de juillet, les cloches devront attendre la rénovation du clocher pour réveiller le village. Elles devraient être placées, d'ici à la fin de l'année.

Les différentes étapes ont été expliquées au public © Radio France - Stéphane Maggiolini

Les cloches ont vu le jour sous les yeux des badauds © Radio France - Stéphane Maggiolini

Le maire Pierre Donadey présente à ses administrés les cloches © Radio France - Stéphane Maggiolini