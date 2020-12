PHOTOS - L'incroyable sauvetage d'une raie géante échouée sur une plage de Marseillan

L'intervention n'est pas commune pour les secours en mer. En fin de matinée ce mercredi 23 décembre, un promeneur a appelé le centre départemental des appels d'urgence pour signaler une immense raie échouée sur une plage de Marseillan, à hauteur du poste de secours des Dunes. Le centre opérationnel a déclenché alors une opération de sauvetage.

3,40m d'envergure

Les secours nautiques d'Agde et Sète ont été envoyés sur place, pour découvrir sur le sable une magnifique Raie mobula : 3,40m d'envergure sur 2,20m de long pour environ 150 kg. Elle s'était échouée, incapable de reprendre la mer, mais bel et bien vivante.

L'objectif était de ramener cette raie à un mile au large à l'aide d'un jet ski. - Sdis 34

Les sapeurs pompiers ont été mis en lien avec des experts du milieu marin pour déterminer si elle était viable. Très vite l'opération de secours est lancée. Objectif : la ramener au large, à 1 mille nautique, à l'aide d'un jet ski et des bateaux de secours des plongeurs. Mission accomplie.

"Inoubliable"

"Un moment inoubliable pour nos plongeurs et de pur bonheur", commente ce mercredi soir le Sdis de l'Hérault (Service Départemental d'Incendie et de Secours). "Ce genre de moment qui fait du bien en cette période difficile qui donne du sens à la vie et à notre environnement."

La mobula, inoffensive pour l'homme, se nourrit principalement de plancton et de petits poissons, qu'elle avale grâce à sa bouche étendue. © Corbis - Sdis 34